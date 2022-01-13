اسهل طريقة لتحضير كيكة الرخام الاقتصادية الناعمة والخفيفة وهشة

كيكة الرخام الاقتصادية من اكثر انواع الكيك التي يدور البحث عليها كثيرًا، هناك العديد من الامهات و السيدات التي يبحثن عن طريقة تحضير كيكة الرخام هذا الكيك الذي يتميز بشكله الشهي و المختلف وطعمه أيضاً المميز، من أكثر الوصفات التي يتم تحضيرها بشكل يومي هو الكيك ولذلك يبحث الامهات عن طرق جديدة و سهلة يستطيعون تحضيره ولهذا سنقدم لكم كيكة سهلة و اقتصادية جدًا وشكلها مميز وهي كيكة الرخام.

مكونات كيكة الرخام

سنقدم لكم المكونات التي تلزمنا في تحضير كيكة الرخام وهي:

4 بيضات.

كوب من السكر الأبيض.

ربع كوب من الحليب.

3 معالق من النشا.

2 كوب من الدقيق الأبيض الفاخر.

نصف كوب من الزبدة ويمكن استبداله بالزيت.

2 ملعقة من كاكاو الشوكولاته.

ملعقة صغيرة فانيليا.

طريقة تحضير كيكة الرخام الاقتصادية

كيكة الرخام من الكيكات السهلة جدا و البسيطة وطريقة التحضير هي: