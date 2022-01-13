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عمر شويل - جدة اسهل طريقة لتحضير كيكة الرخام الاقتصادية الناعمة والخفيفة وهشة - ثقفني
كيكة الرخام الاقتصادية من اكثر انواع الكيك التي يدور البحث عليها كثيرًا، هناك العديد من الامهات و السيدات التي يبحثن عن طريقة تحضير كيكة الرخام هذا الكيك الذي يتميز بشكله الشهي و المختلف وطعمه أيضاً المميز، من أكثر الوصفات التي يتم تحضيرها بشكل يومي هو الكيك ولذلك يبحث الامهات عن طرق جديدة و سهلة يستطيعون تحضيره ولهذا سنقدم لكم كيكة سهلة و اقتصادية جدًا وشكلها مميز وهي كيكة الرخام.
مكونات كيكة الرخام
سنقدم لكم المكونات التي تلزمنا في تحضير كيكة الرخام وهي:
- 4 بيضات.
- كوب من السكر الأبيض.
- ربع كوب من الحليب.
- 3 معالق من النشا.
- 2 كوب من الدقيق الأبيض الفاخر.
- نصف كوب من الزبدة ويمكن استبداله بالزيت.
- 2 ملعقة من كاكاو الشوكولاته.
- ملعقة صغيرة فانيليا.
طريقة تحضير كيكة الرخام الاقتصادية
كيكة الرخام من الكيكات السهلة جدا و البسيطة وطريقة التحضير هي:
- أولاً نأتي البيض ونضعه في بولة كبيرة ونضيف عليه الفانيليا.
- ثم نقوم بضرب البيض جيدًا حتى يصبح لون البيض فاتح.
- بعد ذلك نقوم بإضافة السكر الأبيض مع الاستمرار في الضرب حتى يذوب السكر مع البيض.
- ثم نضيف النشا الابيض و ربع كوب من الحليب مع الخلط المستمر.
- بعد ذلك نضيف الزبدة ونقوم بضرب المكونات لمدة 5 دقائق.
- نضيف بالتدريج الدقيق مع التقليب حتى يختلط الدقيق مع الخليط.
- نقوم باضافة البيكنج بودر ونخلطه مع الخليط.
- ثم نقوم الآن بتقسيم الخليط إلى نصفين ونضيف على قسم منهم ملعقتين من الكاكاو.
- نحضر قالب الكيك ونوزع بداخله القليل من الزيت.
- بعد ذلك نضع كبشة من الخليط الابيض ثم نضيف في منتصف الخليط الابيض كبشة من خليط الكاكاو.
- نستمر هكذا حتى ننهي كمية خليط الكيك.
نقوم بتسخين الفرن مسبقا ثم نضع قالب الكيك على الشبكة على درجة حرارة 180 درجة لمدة 45 دقيقة.
- نقوم باختبار الكيك بوضع خله في منتصف الكيك و إذا خرج دون بقايا إذا أصبح جاهز.
- نخرج الكيك من الفرن ونتركه حتى تبرد تماماً.
- ثم نقوم بتقطيعها وتقديمها للطعام.
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