وصفة فورية لتفتيح الجسم وتنعيمه مناسية جداً للعروس ليلة الزفاف بعد الحمام المغربي

وصفة فورية لتفتيح الجسم، تحلم الكثير من السيدات بالحصول على جسم موحد اللون، وبالخصوص في فصل الصيف، بسبب التعرض المستمر للشمس، أو التلوث البيئي، أو أسباب مرضية أخرى، مما يجعل الجسم لونة داكن، لذا سوف نقوم بذكر أكثر من وصفة طبيعية في هذا المقال، لكي تتمكني من الحصول على جسم مثالي.

وصفة فورية لتفتيح الجسم

يمكن استخدام هذه الوصفة لمدة أسبوع فقط وستحصلين على نتيجة مذهلة، من خلال المكونات التالية:

كوب من السكر الخشن.

ملعقتان من الخميرة الفورية.

عصير ليمون.

ملعقتان من زيت الزيتون.

طريقة الاستخدام:

قومي بوضع السكر مع الخميرة في وعاء، ثم أضيفي إليهم عصير الليمون، وقلبي المكونات باستخدام الملعقة.

أضيفي زيت الزيتون تدريجيًا، حتى تحصلي على خليط كريمي، ومتماسك.

بللي جسمك أولًا قبل أن تقومي بوضع الخليط علية.

دلكي الأماكن المراد تفتيحها جيدًا، لمدة ربع ساعة.

يغسل الجسم بالماء الفاتر، وينشف، ويمنك الترطيب بعد ذلك.

كرري هذه الوصفة كل يوم لمدة أسبوع حتى تحصلي على أفضل نتيجة ممكنة.

وصفة الجلسرين لتفتيح الجسم

يمكنك استخدام الجلسرين في تفتيح الجسم، ولكن ذلك من خلال إضافة بعض المكونات، وتتمثل في التالي:

جلسرين سائل.

٥ ملاعق من بودرة الأطفال.

كريم مرطب.

فازلين طبي نقي.

ماء ورد.

زيت خروع.

زيت اللوز.

كريم فيكس.

ملعقة من النشا.

ماء دافئ.

طريقة الاستخدام:

قومي بتحضير وعاء، واضيفي إلية كميات متساوية من الجلسرين، والكريم المرطب، والفيكس.

اضيفي ٥ ملاعق كبار من بودرة الأطفال على الخليط السابق، واتركيه جانبًا.

قومي بتحضير وعاء به ماء، ونشا، وماء الورد، وإضافة الوعاء على نار هادئة، حتى الحصول على قوام كريمي.

أخلطي زيت الخروع مع زيت اللوز والفازلين، واتركيهم.

قومي بخلط جميع المكونات مع بعضها في وعاء كبير، ثم قومي بوضعهم في الثلاجة.

قومي بتبليل الجسم بالماء البارد قبل وضع الكريم.

دلكي الجسم لمدة ١٠ دقائق، ثم قومي بارتداء ملابسك.

وفي صباح اليوم التالي، يغسل الجسم بالماء وتنشيفه.

نصائح قبل البدء في عمل وصفات تفتيح الجسم