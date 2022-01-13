هتعمليها كل يوم...تعالى هقولك على طريقة عمل كرات البسبوسة المحشية في 3 دقائق بس

طريقة عمل كرات البسبوسة المحشية، يعد جوز الهند من الأشياء التي تدخل في الكثير من الحلويات المختلفة حيث أنه يزيد من نكهة ومذاق الحلويات للأفضل، وهناك الكثير من الأشخاص الذين يفضلون الحلويات التي تكون من مكوناتها جوز الهند، ومن الحلويات الشرقية التي يدخل فيها جوز الهند هي كرات البسبوسة بجوز الهند، وسوف نوضح من خلال هذا المقال كيف يمكن تحضير كرات البسبوسة بجوز الهند.

طريقة عمل كرات البسبوسة المحشية

يمكن تحضير كرات البسبوسة بخطوات بسيطة وسهلة عن طريق اتباع الخطوات التالية:

مكونات عمل كرات البسبوسة

2 كوب من السميد.

علبة قشطة.

ملعقة بيكنج بودر صغيرة.

كوب زبادي.

بندق ولوز محمص أو حسب الرغبة.

½ كوب سمنة.

¼ كوب جوز الهند.

½ كوب سكر.

شربات.

طريقة تحضير عمل كرات البسبوسة

في إناء نقوم بوضع السميد والسكر والسمنة والزبادي وعلبة القشطة و جوز الهند والبيكنج بودر ويتم مزج كل المكونات مع بعضها البعض حتى نحصل على عجينة متماسكة.

نقوم بإضافة العجينة في قوالب صغيرة، ويتم إدخالها الفرن على درجة حرارة 180 حتى تمام النضج.

بعد ذلك يتم تزيين الكرات بعد خروجها باللوز والبندق ويتم وضع الشربات عليها ثم يتم تقديمها.

تحضير كرات البسبوسة بجوز الهند

يمكن تجهيز كرات البسبوسة بجوز الهند عن طريق اتباع الخطوات التالية:

مكونات كرات البسبوسة بجوز الهند

كوب سكر.

¼ ملعقة صغيرة من الهيل.

كوب ونصف سميد.

2 ملعقة كبيرة من السمنة أو الزبدة.

كوب من جوز الهند المبشور.

كوب ونصف من الماء.

طريقة تحضير كرات البسبوسة بجوز الهند