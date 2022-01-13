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عمر شويل - جدة هتعمليها كل يوم...تعالى هقولك على طريقة عمل كرات البسبوسة المحشية في 3 دقائق بس - ثقفني
طريقة عمل كرات البسبوسة المحشية، يعد جوز الهند من الأشياء التي تدخل في الكثير من الحلويات المختلفة حيث أنه يزيد من نكهة ومذاق الحلويات للأفضل، وهناك الكثير من الأشخاص الذين يفضلون الحلويات التي تكون من مكوناتها جوز الهند، ومن الحلويات الشرقية التي يدخل فيها جوز الهند هي كرات البسبوسة بجوز الهند، وسوف نوضح من خلال هذا المقال كيف يمكن تحضير كرات البسبوسة بجوز الهند.
طريقة عمل كرات البسبوسة المحشية
يمكن تحضير كرات البسبوسة بخطوات بسيطة وسهلة عن طريق اتباع الخطوات التالية:
مكونات عمل كرات البسبوسة
- 2 كوب من السميد.
- علبة قشطة.
- ملعقة بيكنج بودر صغيرة.
- كوب زبادي.
- بندق ولوز محمص أو حسب الرغبة.
- ½ كوب سمنة.
- ¼ كوب جوز الهند.
- ½ كوب سكر.
- شربات.
طريقة تحضير عمل كرات البسبوسة
- في إناء نقوم بوضع السميد والسكر والسمنة والزبادي وعلبة القشطة و جوز الهند والبيكنج بودر ويتم مزج كل المكونات مع بعضها البعض حتى نحصل على عجينة متماسكة.
- نقوم بإضافة العجينة في قوالب صغيرة، ويتم إدخالها الفرن على درجة حرارة 180 حتى تمام النضج.
- بعد ذلك يتم تزيين الكرات بعد خروجها باللوز والبندق ويتم وضع الشربات عليها ثم يتم تقديمها.
تحضير كرات البسبوسة بجوز الهند
يمكن تجهيز كرات البسبوسة بجوز الهند عن طريق اتباع الخطوات التالية:
مكونات كرات البسبوسة بجوز الهند
- كوب سكر.
- ¼ ملعقة صغيرة من الهيل.
- كوب ونصف سميد.
- 2 ملعقة كبيرة من السمنة أو الزبدة.
- كوب من جوز الهند المبشور.
- كوب ونصف من الماء.
طريقة تحضير كرات البسبوسة بجوز الهند
- في إناء نقوم بإضافة السميد والزبدة أو السمنة ونضعه على النار مع التقليب باستمرار حتى يتحول السميد إلى اللون البني الفاتح.
- بعد ذلك نضع جوز الهند إلى السميد ونقوم بتحميصها جيداً، ثم يتم إطفاء النار وتركه حتى يبرد تماماً.
- في إناء آخر نضع الماء مع السكر ونضعهم عبد نار هادئة حتى يذوب السكر تماماً حتى يتم الوصول إلى مرحلة الغليان ونتركه ليبرد.
- بعد ذلك نضيف الهيل إلى السميد وجوز الهند ونضع عليهم الشربات و نمزجهم جيداً حتى يتكون لدينا عجينة متماسكة.
- نترك العجينة على جنب لبعض الوقت ثم يتم تشكيل العجينة إلى كرات صغيرة الحجم ونتركها حتى تبرد.
- بعد ذلك يتم وضع العجينة داخل زيت غزير حتى تصبح باللون الذهبي ثم يتم تقديمها.
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