بالخطوات اعرفي أسهل طريقة عمل الفينو في المنزل في فرن البوتاجاز في نصف ساعة فقط

طريقة عمل الفينو، يعتبر الفينو من أساسيات كل بيت حيث يضطر الكثير للخروج من المنزل من أجل شراء الفينو الذي يتلقى حبًا من قبل الأطفال والكبار أيضًا، فالفينو يتم تناوله في الإفطار أو العشاء ويمكننا استخدامه لعمل سندويتشات للعمل، وحتى نضمن نظافة الفينو نحضره في المنزل لنستمتع بالمذاق الساخن والشهي ومع ذلك نظيف وسليم جدًا.

أسهل طريقة عمل الفينو في المنزل

سوف نتعرف على طريقة سهلة لتحضير الفينو:

المكونات:

كيلو وربع دقيق أبيض.

ملعقة واحدة كبيرة بيكنج بودر أو محسن كيك.

اثنين من الملاعق زيت.

ملعقة واحدة من الخميرة.

ملعقة واحدة كبيرة سكر.

كوب واحد حليب بودرة أو سائل ومن الأفضل البودرة.

ربع ملعقة ملح.

ربع كوب زبدة سائلة.

نصف كوب ماء أو حسب حاجة العجينة.

طريقة التحضير:

نقوم بإذابة الخمير مع السكر في كوب من الماء الدافئ وذلك حتى تفور الخميرة.

نضيف الخميرة إلى الدقيق ونضيف البيكنج بودر أو محسن الكيك مع الزيت والملح والحليب والزبدة.

نقوم بالعجن جيدًا باليد ونبدأ بإضافة ماء بالتدريج لنحصل على عجينة شبه متماسكة ويسهل تشكيلها ونستمر في العجن لمدة خمس دقائق.

نقوم بتغطية العجين بورق النايلون ونحفظه في مكان دافئ تمامًا لمدة ساعة حتى يتضاعف حجمها.

نقوم بتقسيم العجينة إلى كور متساوية ثم نرشها بالدقيق حتى نتجنب التصاقها.

نفرد كل كرة من الكرات حتى تصبح بشكل دائري وسمكها سنتيمتر.

نقوم بلف كل دائرة بشكل اسطواني ونقفل أطرافها باليد ونضعها في صينية الخبز ويكون أسفلها ورق زبدة، نتركها لمدة نصف ساعة لتزداد في الحجم.

ندهن وجه الفينو بصفار البيض أو الحليب.

نضع الصينية في فرن درجة حرارته 200 ونتركها لتأخذ لون.

طريقة عمل الفينو باللبن والزبدة

المكونات:

ثلاثة من أكواب الدقيق.

نصف كوب زبدة.

حليب يستخدم في العجن.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

إثنين من الملاعق الكبيرة سكر.

ملعقة واحدة كبيرة خميرة فورية.

بيضة واحدة.

طريقة التحضير: