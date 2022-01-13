اسحري الكل بشفايفك .. بمعلقة فازلين اعملى روج الشفايف الثابت الاصلي بمكونات طبيعية لون ونعومة وترطيب

موضوعنا اليوم عن وصفة عمل الروج بالفازلين لتوريد الشفايف من أفضل الوصفات التي تمنحك شفايف وردية اللون طبيعية لا تتسبب في حدوث تشققات للشفايف وتدوم لفترة طويلة مما تعمل على ترطيب جيد للشفاة، ويعد الفازلين من الكريمات التي تستخدم في العديد من الوصفات التي تساعد في نضارة البشرة وترطيبها وترطيب الجسم كله بشكل عام وسنوضح لكم طريقة وصفة عمل الروج بالفازلين والمكونات المستخدمة في تحضير الطريقة بخطوات بسيطة وسهلة.

وصفة عمل الروج بالفازلين لتوريد الشفايف

مكونات الوصفة:-

ملعقة صغيرة من عصير بنجر غير محلى.

الزيت العطري أو الفانيليا.

زبدة الكاكاو أو الفازلين.

نصف ملعقة عسل أبيض.

رشة قرفة.

طريقة استخدام المكونات لعمل الوصفة

قومي أولًا بإذابة زبدة الكاكو أو الفازلين على درجة حرارة نار هادئة حتى يبرد قليلًا لمدة 3 دقائق.

أضيفي كل من الفانيليا والزيت العطري والقرفة والعسل للفازلين أو زبدة الكاكاو الذائبين.

قومي بتقليب المكونات مع بعضها البعض بواسطة ملعقة بلاستيكية حتى يصبح قوام متماسك.

احضري وعاء بغطاء محكم وقومي بوضع الخليط بداخله ثم أدخليه داخل الثلاجة حتى يبرد ويتماسك.

بعد ذلك أخرجيه من الثلاجة واستخدميه بنفس استخدامك للروج العادي أو التنت الطبيعي.

يمكنك أيضًا استخدام الخليط ووضعه على كعب الرجل أو الكوح للحصول على ترطيب جيد ويخصلك من الاسمرار واللون الداكن.

فوائد استخدامات الفازلين للجلد والبشرة

يعد الفازلين من المواد المفيدة جدًا للجلد والبشرة حيث تتمثل فوائده فيما يلي:-