بدون كوافير.. صبغ شعر باللون الثلجي الساحر بطريقة طبيعية بدوون مواد كيماوية في البيت

بدون كوافير.. صبغ شعر باللون الثلجي الساحر بطريقة طبيعية من أكثر طرق صبغ الشعر بحثًا على مؤشرات البحث على مواقع الإنترنت وهي من أكثر الصبغات المنتشرة بين الفتيات في الفترة الحالية، فعملية صبغ الشعر من أكثر المهام التي تحب فعلها كل فتاة من باب التغيير ومن أجل زوجها بحيث تظهر أمامه في أجمل شكل، وهذا اللون بالتحديد هو من الألوان التي تناسب جميع الفئات العمرية وهو أقرب للون الشعر الذي يشيب مع مرور الوقت وهذا دليل قاطع لكل امرأة تظن بأن تعرضها للشيب هو شيء منفر وسيء وينفي هذا الاعتقاد.

صبغ شعر باللون الثلجي الساحر بطريقة طبيعية بدوون مواد كيماوية

درجة اللون الثلجي (صبغة جاهزة ولكن مضمونة من المحل).

قفازات لاستخدامها في عمل الصبغة بدلًا من اليد للحفاظ على سلامتها.

فازلين طبي لتنقية الشعر من أي بقايا للصبغة عالقة.

شامبو شعر مناسب لكي.

ماء أكسجين.

خطوات عمل الصبغة واستعمالها

باستخدام وعاء صغير قومي بوضع الصبغة ذات اللون الذي تريدينه (الثلاجي البلاتيني) ثم أضيفي إليها الأكسجين وابدأي في التقليب.

قبل وضع الخلطة على شعرك يجب أن يكون الشعر انسيابي وخالي من أي تشابك أو تعقيد.

بعد ذلك قسمي شعرك إلى 4 أقسام متساوية حتى تنجح الطريقة بنفس الدرجة على جميع أجزاء الشعر.

الفازلين يحافظ على الجلد من الالتصاق بالصبغة فيجب وضعه على الشعر في المنطقة الأقرب للأذنين.

البسي القفازات الطبيعية وقومي بتقسيم ووضع الصبغة على شعرك من الفروة حتى الأطراف.

بواسطة المشط قومي بتمشيط شعرك ملامسًا للصبغة بحيث يتم نشرها على كل خصلات الشعر بشكل متساوي.

اتركي اللون على شعرك لمدة من 30 إلى 35 دقيقة ثم قومي بغسل شعرك بالشامبو الخاص بك.

أهم مميزات اللون الثلجي البلاتيني