بسرعه الصاروخ فكرة عبقرية للف ورق العنب والكرنب 5 كيلو في دقائق بطريقة سهلة وسريعه

طريق لف ورق العنب والكرنب بطريقة سهلة وسريعة باستخدام المشط من الطرق الموفرة للوقت والمجهود حيث أننا نستغرق الكثير من الوقت للف ورق المحشي سواء محشي الكرنب أو محشي ورق العنب ويستهلك ذلك مجهودًا أطول من اللازم وسنوضح لكم في موضوعنا طريقة لف ورق العنب والكرنب بطريقة سهلة جدًا وهي طريقة قد لا تخطر على بال الأمهات وربات البيوت ولكنها طريقة فعالة تمت تجربتها من قبل بعض الأشخاص وجاءت بنتيجة مذهلة.

طريق لف ورق العنب والكرنب باستخدام المشط

يمكنك معرفة طريقة الكرنب باستخدام المشط من خلال اتباعك للخطوات التالية:-

قومي أولًا بسلق ورق العنب أو الكرنب.

ضعيه على المصفاة بعد سلقه حتى يتم التخلص تمامًا من المياه الموجودة عليه.

بعد ذلك قومي برّه جيدًا على صفف الفلانشة.

باستخدام المشط قومي بوضعه على كل صف من صفوف الفلانشة بالتساوي.

وزعي الأرز بشكل متساوي والبهارات على ورق العنب ويتم لف أصابع ورق العنب في وقت لا يزيد عن 10 دقائق.

طريقة لف ورق الكرنب على حدة باستخدام المشط

قومي بقطع رأس الكرنب جيدًا.

ضعيه في إناء يحتوي على الماء المغلي حتى ينضج الكرنب قليلًا.

اتركي الكرنب داخل الماء حتى يتم سلقه بشكل جيد.

باستخدام المصفاة قومي بوضع الكرنب عليها حتى يتخلص تمامًا من الماء الزائد من عملية الغلي.

بالاستعانة بالمقص قومي بتقطيع الكرنب إلى قطع متساوية قبل لفه.

ضعي المشط على قطع الكرنب المستطيلة ثم أضيفي الأرز والبهارات على الكرنب.

ابدأي في لف القطع باستخدام المشط بعد وضع كميات متساوية من الأرز والبهارات في كل قطعة.

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