نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لشعر حريري.. طريقة فرد الشعر بالفازلين مهما كان خشن ومجعد سيصبح مفرود كأنه مسشور في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة فرد الشعر بالفازلين من أكثر الوصفات التي يتم البحث عنها بشكل كبير، إذ تسعى كل حواء للحصول على شعر مفرود وناعم وبمكونات بسيطة بعيداً عن الوصفات المعقدة أو الوصفات باهظة الثمن، أو البروتين والكيراتين اللذان لهما تأثير مدمر على فروة الرأس، اليوم سنخبركم بأبسط طريقة لفرد الشعر بلا تكاليف.

طريقة فرد الشعر بالفازلين

يوجد العديد من الخلطات بالفازلين لفرد وتطويل الشعر وفرده بطريقة بسيطة جداً،

المكونات

فازلين.

2 طبق استانلس أو زجاج.

ماء ساخن.

طريقة التحضير

احضري طبق وضعي فيه الماء الساخن ثم احضري الطبق الآخر وضعيه في الطبق الأول.

ثم ضعي معلقة الفازلين فى الطبق الأعلى مع التقليب واتركيها تذوب البخار.

ثم قومي بدهن الراس لمدة 10 ـ 15 دقيقة.

بالماء الدافئ قومي بغسل شعرك.

وهنا يأتي دور أهم خطوة، وهي فرد الشعر دوامة بالطريقة التقليدية واتركيه حتى يجف تماماً، وافرديه ومشطيه وسوف تفاجئكِ النتيجة.

تطويل الشعر بالفازلين

بالإضافة الى أهمية الفازلين لفرد الشعر وتطويله ، فقد ثبت علمياً فوائد الثوم للشعر، والتي تعزز نموه وتمنه تساقطه.

المكونات

ثوم.

فازلين.

طريقة التحضير

أولاً قومي بإحضار طبق ونضع فيه مقدار 2 معلقة من الثوم الأحمر.

ثانياً قومي بوضع فازلين بمقدار معلقة.

ثالثاً قومي بمزج الخليط جيداً مع التقليب.

طريقة استخدامه للشعر

قبل الدهان يجب غسل الشعر جيداً بالماء الدافئ.

قومي بوضع المكونات على الراس.

ثم قومي بتغطية الرأس جيداً.

قومي بغسل الشعر بعد ساعة.

اغسلي الشعر كويس بالماء الدافئ والشامبو.

حتى لا توجد رائحة الثوم قومي بغسل الشعر بالماء والنسكافيه.

فوائد الفازلين في تطويل الشعر

يوجد العديد من فوائد الفازلين منها:

يعمل الفازلين على تطويل و ترطيب الشعر وحمايته من التلف.

يعالج التساقط.

حماية الشعر من القصفات والتلف.

يقوم بفرد الشعر جيدا ويحافظ على نمو الشعر وفرده.

أضرار الفازلين

الاستخدام الخاطئ للفازلين يسبب أضرار وهى:

استخدامه على فروة الرأس مما يعمل على سد مسامات الرأس.

وفى البشرة يعمل على ظهور الرؤوس السوداء.

الاستخدام المفرط للفازلين يعمل على ظهور هالات سوداء.

في حالة استخدام فازلين شخص آخر ينقل البكتيريا.

وفي الختام نكون وضحنا طريقة فرد الشعر بالفازلين وأوجه الاستفادة منه وأضراره على الشعر وفروة الرأس وعلى البشرة عليك بالحرص، ومدى أهمية الفازلين والمصدر الطبيعي الثوم معاً.