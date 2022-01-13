المشروب المعجزة... مشروب يقضي تماماً على دهون البطن والكرش والارداف بسرعه في أقل من أسبوع

مشروب يقضي تماماً على دهون البطن والكرش والارداف، يعاني عدد كبير من الأشخاص من السمنة الزائدة وخاصةً في منطقة البطن والكرش، ومع اتباع الأنظمة الغذائية المختلفة يمكن أن يتم نقص الوزن ولكن يمكن أن تظل منطقة البطن والكرش زائدة، وهناك الكثير من الوسائل الطبية المختلفة التي يمكن استخدامها في التخسيس ولكن تكون تكلفتها عالية بالنسبة للبعض، ولذلك سوف نبين في المقال كيف يمكن عمل وصفات طبيعية لتخسيس البطن والكرش.

مشروب يقضي تماماً على دهون البطن والكرش والارداف

هناك الكثير من الوصفات الطبيعية التي يمكن اتباعها من أجل تخسيس البطن والكرش في المنزل بطريقة بسيطة ومنها:

الكمون لتخسيس الجسم

يعد الكمون من التوابل التي تساهم بشكل كبير في خفض الوزن الزائد في الجسم حيث أنه يعمل على تحسين عملية الهضم وذلك يسبب نقص الوزن.

وعندما يتم تناول مشروب الكمون فإن ذلك يساعد بشكل كبير في تنزيل الدهون الموجودة في البطن ويعتبر هذا المشروب

من المشروبات منخفضة السعرات الحرارية.

ويتم تحضير مشروب الكمون عن طريق وضع ملعقة كبيرة من بذور الكمون مع كوب من الماء ويتم تركها ليلة كاملة

ويتم تناولها في الصباح قبل تناول أي طعام.

ماء الليمون والعسل لتخسيس البطن والارداف

يعتبر الليمون والعسل من الأشياء المفيدة للصحة والجسم ويعملان على تحسين عملية الهضم والتمثيل الغذائي.

ويمكن تناول هذا المشروب في الصباح على معدة فارغة من أجل تخسيس البطن وإنزال دهونها.

ويتم تحضير هذا المشروب عن طريق عمل كوب من الماء المغلي وإضافة عصير نصف ليمونه عليه ويوضع أيضاً ملعقة

من العسل الأبيض ويتم تناوله.

مشروب الزنجبيل والخيار لنحت البطن والكرش