أسهل طريقة لعمل شوربة العدس مثل المطاعم وسر مكوناتها اللذيذة

طريقة عمل شوربة العدس هذه من أسهل وألذ الوصفات، ومثالية للمرأة العاملة التي تحتاج إلى تغذية سريعة، فهي مفيدة ومغذية وضرورية خاصة في فصل الشتاء يحتوي حساء العدس على مجموعة متنوعة من المكونات، بما في ذلك البروتين والمعادن والفيتامينات المشتقة من العدس والخضروات نتيجة لذلك، فهي وجبة مغذية للغاية لكل من البالغين والأطفال. في فصل الشتاء، يعتبر حساء العدس طبقًا شهيرًا لأنه يدفئ الجسم ويبقيه دافئًا في البرد.

مقادير شوربة العدس

كوبان من العدس الأصفر

خمس ملاعق كبيرة من الزيت

1 بصلة كبيرة مقطعة إلى أنصاف

1 جزرة مقشرة ومقطعة إلى قطع صغيرة

عيدان كرفس، مقطعة إلى قطع صغيرة بسكين

8 أكواب من مرق الشوربة فراخ اولحم بقري أو لحم ضأن

2 فص ثوم

1 بصلة صغيرة مقطعة إلى شرائح وملعقة صغيرة من ملح الكمون المطحون والفلفل حسب الحاجة

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون

طريقة عمل شوربة العدس

نشرح لكم في هذه الخطوات طريقة تجهيز شوربة العدس

من الأفضل قيام ست البيت بنقع العدس في الماء لعدة ساعات

نحضر طاسة ونضع فيها ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت وننتظر حتي يسخن

نقوم باضافة البصل المفروم في المقلاة ونقلبه جيدا

بعد ذلك نقوم باضافة هذه المكونات وهي الجزر ونضيف الكرفس وكذلك الثوم ثم نستمر في التقليب ويتم ذلك لمدة عشر دقائق.

نقوم بوضع المرقة والعدس في حل ونضعها علي النهار حتى ينضج العدس.

أطفئي النار واتركي الطبق لمدة ساعة وربع إلى ساعة ، أو حتى ينضج العدس.

نقوم بعد ذلك باضافة الملح والفلفل والكمون وبعد ذلك يترك جانباً.

اترك الطبق على الموقد لمدة 10 دقائق أخرى للسماح للنكهات بالخلط.

سخني الزيت المتبقي في قدر غير قابل للالتصاق.

أعيدي شرائح البصل حتى تنضج تمامًا.

ارفعي المقلاة عن النار وصفي البصل على ورق ماص.

سخني الزيت المتبقي في قدر غير قابل للالتصاق. أعيدي شرائح البصل حتى تنضج تمامًا. ارفعي المقلاة عن النار وصفي البصل على ورق ماص. وضع شوربة العدس في طبق التقديم.

فوائد العدس

يحتوي على نسبة عالية من العناصر الغذائية الخاصة بالجسم ، مما يقوي جهاز المناعة ويقلل من حدوث البرد، اسمح لنفسك بالتخلص من الصداع النصفي، يزيد من إحساسك بالدفء طوال فصل الشتاء لاحتوائه على العناصر الغذائية بما في ذلك الكالسيوم والحديد والفسفور والألياف والبروتينات.