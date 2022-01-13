بدون مكياج.. خلطة البياض الصارخ لبشرة كالثلج أفتح 5 درجات ستغنيكِ عن جميع مستحضرات التجميل

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عمر شويل - جدة خلطة البياض الصارخ لبشرة كالثلج، اختلفت خلطات تبييض الوجه من منطقة الى اخرى حيث ان هناك الكثير من الوصفات الطبيعية والأخرى حيث ان الكثير من السيدات تقوم بالبحث عن طريقة البياض الصارخ الذي يتمتع به الكثير من السيدات السوريات، حيث تعتبر خلطة البياض الصارخ تحتل بداية القائمة.

خلطة البياض الصارخ لبشرة كالثلج

دائما ما تجد خلطات تبييض البشرة يجب أن تحتوي على مكون من المكونات البيضاء مثل اللبن او الارز او النشا ايضا حيث تعتبر خلطة بياض الثلج من أهم الخلطات التي تبحث عنها أي عروس فليله الزفاف هي الليلة التي ينتظرها معظم البنات فهي ليلة العمر.

خلطه بياض الثلج

تعمل تلك الوصفة على تفتيح جميع الاماكن الداكنة مثل الكوع والركبتين والمناطق الحساسة والرقبة أيضا فهي من الوصفات الطبيعية ذات شهرة واسعة.

المكونات:

صابون الغار.

زيت لوز حلو وليس مر.

ربع كوب من الماء المغلي.

4 معالق من عصير الليمون.

طريقة تحضير خلطة بياض الثلج

قومي ببشر صابونة الغار جيدا ثم قومي بإضافة ثلاثة معالق من الماء المغلي الى الوصفة وضعيها في اناء على النار حتى تذوب الصابونة نهائيا.

ثم قومي بإضافة عصير الليمون الى الوصفة بعد ذوبان الصابونة وضعي معلقتين كبار من زيت اللوز الحلو.

قومي بحفظها حتى تقومي باستخدامها مرتين في الأسبوع.

طريقة استخدام خلطة بياض الثلج

أولاً قومي بغسل المنطقة بالماء الدافئ حتى تقومي بفتح مسامها حتى تقومي بوضع الخلطة عليها.

ثانياً قومي باستخدام فوطة منوعه من القطن بهدف تجفيف تلك المنطقة.

ثالثاً ضعي خلطة بياض الثلج على المنطقة المراد تفتيحها باستخدام فرشاه لفرد الخلطة.

رابعاً اتركي الوصفة على البشرة لمدة ربع ساعة.

خامساً قومي بغسيل بشرتك بالماء الدافئ ثم بالماء الفاتر للحصول على أفضل النتائج.

ثم قومي بتجفيف بشرتك جيدا باستخدام قطعة قماش مصنوعة من القطن.

وبعد ذلك قومي بترطيب بشرتك باستخدام الجليسرين وماء الورد.

وفي الختام قد قمنا بالحديث فيه عن خلطة البياض الصارخ لبشرة كالثلج حيث انها تعد من أفضل الوصفات الطبيعية التي يتم استخدامها من أجل تفتيح البشرة وتخليصها من كافة البثور والتصبغات.