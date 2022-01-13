ماتضيعيش وقتك.. تبييض اليدين في دقيقة بوصفة سحرية تضمن لكِ بشرة ناعمة كالأطفال وأفتح 6 درجات

تبييض اليدين في دقيقة، هنالك الكثير من العوامل التي قد تؤدي إلى تغير لون اليدين أو أحداث فيهم بعض التغيرات والتصبغات الجلدية التي تعمل علي تغير شكلهم مما قد يتسبب في الكثير من الإحراج الى السيدة أو الفتاة، لذلك يلجأ العديد من السيدات إلى البحث عن طرق لتبييض اليدين بسرعة وتنعيم البشرة.

تبييض اليدين في دقيقة

تختلف طرق تبييض اليدين بسرعة حيث أن هناك العديد من الطرق التي تجعل السيدات يشعرون بالحيرة جراء تلك الوصفات واليكم بعض الوصفات التي تساعد في تفتيح اليدين بسرعة، وأبرزها وصفه الليمون والملح لتبييض اليدين وهي كالتالي:

أولاً نقوم بتحضير ملعقتين صغيرتين من الملح وقومي بإضافة ملعقة صغيرة من عصير الليمون في إناء.

ثم نقوم بفرك اليدين بالخليط بعد أن نقوم بتقليبه جيداً.

ثالثاً يتم فرك اليدين لمدة لا تقل عن عشر دقائق.

ثم قومي بغسل اليدين جيدا بالماء الدافئ وقومي بتكرار تلك الوصفة ثلاثة مرات أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.

وصفة الفازلين وماء الورد

أولاً نقوم بإحضار إناء فارغ ونقوم بإضافة ملعقة من الليمون وعليه معلقه كبيره من ماء الورد وإضافة ملعقة واحدة كبيرة

من الفازلين إلي الإناء.

من الفازلين إلي الإناء. ثانياً قومي بتقليب جميع المكونات حتى يتجانسوا تماماً.

ثم قومي بإحضار عبوة ذات غطاء صغيرة وقومي بإفراغ تلك المكونات إلي العبوه ثم قومي سيدتي باستخدامه علي يديك كل

يوم قبل النوم.

يوم قبل النوم. كما يجب أن تقومي بتقليب المكونات قبل الاستعمال حيث أنك من الممكن إن تجدي أن المكونات قد فصلت من بعضها

وتحتاج إلى الرج أو التقليب.

أسباب اسمرار اليدين

التعرض إلى أشعة الشمس لفترة من الوقت يؤدي إلى اسمرار اليدين والوجه.

مستحضرات التجميل التي تلجأ إليها معظم السيدات التي تمتلئ بالمواد الكيميائية التي تؤثر علي الجلد على المدى الطويل.

استعمال أدوات لتنظيف اليدين غير معروفة المصدر تعمل على الضرر بالبشرة.

نصائح لتبييض اليدين بسرعة

عند قيامك بغسيل الصحون ارتدي القفازات المخصصة لذلك.

قومي باستعمال مقشر لليدين يوميا حتى تتخلصي من الجلد الميت.

اختاري كريم مرطب مناسب لكي وقومي باستعماله يوميا.

وفي الختام انتهينا من كتابة المقال الذي تحدثنا فيه عن تبييض اليدين في دقيقة وقمنا بذكر الأسباب التي تؤدي إلي حدوث

التصبغات باليدين وقمنا بذكر بعض الوصفات الطبيعية الموجودة في منزلك مع توفير بعض النصائح للحصول على يدين بيضاويتين.