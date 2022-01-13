وداعاً للشعر الأبيض.. التخلص من ظهور الشيب بدون صبغة وعشبة طبيعية تقوي الشعر وتكثفه

طرق التخلص من الشعر الأبيض بدون صبغه، حيث يعتبر البعض أن ظهور الشيب يرتبط بالسن والعجز، وهو الأمر الخطأ بالمرة، وذلك لأن ظهور الشعر الأبيض يمكن ان يحدث بسبب الميلانين، وهي الصبغة الموجودة بالشعر والتي تساعد على إعطائه لونه الأسود، كما ان هذه الصبغة تنقص في الشعر لعدد من الأسباب مثل عوامل الوراثة، ونفسية الشخص المصاب. وتقوم بعض النساء اللجوء إلى الصبغات لكنها تكون مضرة للشعر اكثر من أنها مفيده، لذلك نقدم لك مجموعة من الوصفات طبيعية للتخلص من الشعر الأبيض.

طرق التخلص من الشعر الأبيض بدون صبغه

ان وصفات التخلص من الشعر الأبيض عديدة، ومع انها تضيف للشعر لونه الطبيعي فهي أيضا تساعد تقويته وعدم تساقطه وتقصفه نقدم لكم وصفات سريعة و فعالة لعلاج الشعر الأبيض بسهولة.

التخلص من الشعر الابيض بالاعشاب – الريحان وإكليل الجبل

أولا نقوم بوضع أوراق الريحان المجففة في نصف كوب من الماء.

ثم بعد ذلك نقوم بوضع عليهم 2 كوب من الماء الساخن ومعلقه من اكليل الجبل.

ثم ونقوم بوضعهم علي النار لمده عشر دقائق.

بعد ذلك نقوم بوضع هذه الكمية في بخاخ فارغ.

وبعد ذلك نقوم بغسل الشعر جيدا وتنشيفه.

ثم نقوم برش الخليط على الشعر في أماكن الشيب به.

ويترك حتى يجف.

ونستخدم هذا الخليط لفترة حتى تحصلي على لون الشعر الأسود او الأصلي.

علاج الشعر الابيض طبيعيا بأوراق المرمرية

تعتبر أوراق المرمرية من أفضل الوصفات للتخلص من الشعر الأبيض دون صبغه وأكثرها فاعلية.

حيث نقوم بأخذ ملء الكف من أوراق المرمرية وندعها تغلي بالماء ونتركها حتي تبرد.

بعد ذلك نقوم برشها على جميع أجزاء الشعر.

ثم ونقوم نغسله بعد ساعتين بواسطة الشامبو.

ونستمر بعد ذلك عليه حتى نشعر بالفرق.

وسيحدث الفرق في خلال أسابيع قليله

ومن الجدير بالذكر أن أوراق الميرمية هي عبارة عن: احد الأعشاب الموجودة وهي شجرة دائمه الخضرة معمرة توجد في مناطق البحر الأبيض المتوسط، وجنوب شرق أوروبا، وتعرف بقوتها الغذائية والعلاجية الهامة في كثير من الأمراض.

التخلص من الشعر الابيض في يومين با لبابونج

حيث نقوم بوضع 3 ملاعق من البابونج على مقدار 2 كوب من الماء، بالإضافة الى 2 معلقه من اعشاب اللويزة.

بعد ذلك ونقوم بخلط جميع المكونات في وعاء.

ثم نضعه على النار بدرجة حرارة منخفضة حتى يصل إلى الغليان.

بعد ذلك سنجد تغير في لون الماء الى اللون البني.

في هذا الوقت نقوم بتصفية المكونات من الماء.

وبعدها نقوم بوضع حفنة من قشر الرمان المطحون على صفار بيضه، ومعهم 2 معلقه من زهرة البابونج، واربع ملاعق من البابونج، ونقوم بتقليب كل ذلك في وعاء حتى تتجانس المكونات.

ثم تترك لمده ساعتين ثم نقوم بوضع ملعقة من عصير الليمون.

بعد ذلك نقوم بوضع الخليط علي الشعر وارتداء كيس بلاستيك او واقي الشعر.

ثم نتركه على الشعر فترة طويلة مثلا من المساء الى الصباح و نقوم بشطفها في صباح اليوم التالي.

وفي الختام أردنا أن نقدم لكم مجموعة من طرق التخلص من الشعر الأبيض بدون صبغه لمنعه من التلف و وضحنا لكم عدد من هذه الوصفات كما عرفنا معكم مجموعه اعشاب المرمرية وفوائدها المتعددة.