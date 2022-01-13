نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلطة ساحرة لتفتيح المناطق الحساسة والرقبة والركب والأكواع بمكونات بسيطة من مطبخك في المقال التالي

عمر شويل - جدة المناطق الحساسة من اكثر المناطق عرضه للسواد والغمقان، لذا تبحث كل حواء عن وصفات طبيعية وآمنة تمكنها من تفتيح المناطق الحساسة شديدة السواد، حيث أنه لا يمكن استخدام أي مواد كيمائية للتفتيح والتي قد تسبب التهاب شديد مما يزيد من غمقانها، لذا سنخبركم اليوم عن وصفات طبيعية آمنة وذات نتائج فعالة.

تفتيح المناطق الحساسة شديدة السواد

هناك بعض المواد الطبيعية التي يمكن استخدامها بأمان في تبييض الأماكن الداكنة بكل سهولة وبأمان تام، وهي كالتالي:

الخيار: مكون طبيعي يعمل على ترطيب الجسم، بالإضافة إلى استخدامه في ماسكات كثيرة، كما أن له تأثير مهدئ على البشرة.

مكون طبيعي يعمل على ترطيب الجسم، بالإضافة إلى استخدامه في ماسكات كثيرة، كما أن له تأثير مهدئ على البشرة. البابايا: يضم انزيم Papain، يعمل على تخفيف المناطق الحساسة السوداء عند وضعها على مكان المراد تفتيحه.

يضم انزيم Papain، يعمل على تخفيف المناطق الحساسة السوداء عند وضعها على مكان المراد تفتيحه. الكركم: عند اختلاط الكركم بمكونات أخرى من ماسكات تفتيح البشرة يصبح أكثر فاعلية وله نتائج مذهلة، ولكن الكركم المخصص للبشرة وليس للطبخ.

عند اختلاط الكركم بمكونات أخرى من ماسكات تفتيح البشرة يصبح أكثر فاعلية وله نتائج مذهلة، ولكن الكركم المخصص للبشرة وليس للطبخ. قشر البرتقال: يحتوى على فيتامين ج يعمل على تفتيح المناطق الداكنة.

يحتوى على فيتامين ج يعمل على تفتيح المناطق الداكنة. الليمون: يمكن عمل ماسك لتبييض البشرة بالليمون عن طريقة إضافة جزء من اللبن الرائب إلى العسل مع عصرة ليمون ووضعها على المكان المراد تفتيحه.

يمكن عمل ماسك لتبييض البشرة بالليمون عن طريقة إضافة جزء من اللبن الرائب إلى العسل مع عصرة ليمون ووضعها على المكان المراد تفتيحه. صودا الخبز: نقوم بخلط صودا الخبز مع الماء ووضعها على المنطقة الحساسة ثم نقوم بغسلها بعد أن تجف.

نقوم بخلط صودا الخبز مع الماء ووضعها على المنطقة الحساسة ثم نقوم بغسلها بعد أن تجف. زيت اللوز: فرم حبوب اللوز مع خلطها مع الحليب و التقليب جيداً ثم نقوم بوضعها على المكان المراد تفتيحه.

تبييض الأماكن الداكنة بسرعة

قد ينتج الاسمرار نتيجة الاحتكاك، وارتداء الملابس الضيقة، وعدم الترطيب، وعدم الاهتمام بالنظافة الشخصية ويوجد العديد من الزيوت والطرق الطبيعية تعمل على تبييض الأماكن الحساسة الداكنة بسرعة وهى ماسك التفتيح الفوري.

المكونات

ملعقة من زيت جوز الهند و ملعقة من العسل.

وملعقة من اللبن الرائب.

ملعقة من بشر الخيار وملعقة من هلام الصبار.

ربع كوب من الزبادي.

ملعقة زيت الزيتون.

بياض البيضة.

يتم مزج جميع المكونات السابقة، ثم قومي بتوزيعها على المناطق المراد تفتيحها ويمكن استخدامها أيضاً لتفتيح الركب والأكواع والرقبة.

وفي الختام قدمنا لكِ ماسك التفتيح الفوري وأهم المواد الطبيعية التي يمكنكِ استخدامها في تفتيح المناطق الحساسة شديدة السواد بأمان تام وبدون اللجوء إلى كريمات أو مواد كيميائية باهظة الثمن أو جلسات الليزر.