هشه وطرية … هاتى كوب لبن وتعالى أقولك على سر عمل كيكة الشوكولاتة الاقتصادية كلوا من مطبخك

سر عمل كيكة الشوكولاتة الاقتصادية، كيكة الشيكولاتة من أهم وأفضل أنواع الكيك حيثُ تُعد الشيكولاتة هي الحلوى المفضلة لدى الجميع و كيكة الشيكولاتة لها مذاق خاص وطعم مفضل خاصةً لدى الأطفال كما يمكن عملها في المنزل بعدة طرق مختلفة تناسب الجميع واليكم طرق عمل كيكة الشيكولاتة في المنزل.

سر عمل كيكة الشوكولاتة الاقتصادية

قد تبحث الكثير من السيدات عن طريقة عمل كيكة الشوكولاتة في المنزل بمكونات سهله وبسيطة والان من خلال موقع ثقفني سوف نقدم لكم أكثر من طريقة لعمل كيكة الشوكولاتة بطريقة سهله وبسيطة .

طريقة عمل كيكة الشوكوتة باللبن

سوف نقدم لكم طريقة سهله لعمل كيكة الشوكولاتة

المكونات المطلوبة لعمل كيكة الشوكوتة باللبن

كوب ونصف من الدقيق.

عدد بيضتين.

كوب من اللبن.

كوب سكر.

ثلاث ملاعق من الكاكاو الخام.

كوب من الزيت.

ملعقة فانيليا وبيكنج بودر.

طريقة تحضير كيكة الشوكوتة باللبن

في العجانة نضع الزيت مع الكاكاو والسكر ونخلطهم.

نقوم بإضافة الدقيق والبيض والبيكنج بودر والفانيليا ونستمر فى العجن.

ثم نتوقف عن الخفق عندما يصبح القوام كريمي ثقيل.

نحضر قالب الكيك وندهنه بالزبدة ونضع رشة من الدقيق.

نسكب مسحوق الكيك في القالب بشكل متساوي.

نشعل الفرن على درجة من الحرارة المتوسطة وننتظر حتى يسخن ثم نضع القالب.

ننتظر حتى ينضج كيك الشوكولاتة ثم نخرجه من الفرن ويقدم.

عمل كيكة الشيكولاتة

مكونات وطريقة تحضير كيكة الشوكولاتة الاقتصادية

المقادير المطلوبة لعمل كيكة الشوكولاتة الاقتصادية

كوبين من الدقيق.

نصف كوب زيت.

ثلاث ملاعق من الكاكاو.

رشة ملح.

ملعقة فانيليا.

ملعقة خل.

كوب ماء.

ملعقة بيكنج بودر.

كوب سكر.

لصوص الشيكولاتة ملعقتين من الكاكاو مع نصف كوب سكر وملعقة سمنة.

طريقة تحضير كيكة الشوكولاتة الاقتصادية