لشباب بشرتك.. ماسك لزيادة الكولاجين في الوجه وإخفاء التجاعيد لبشرة أصغر بدون مكياج

لزيادة الكولاجين في الوجه، يعتبر الكولاجين هو المسؤول عن حفاظ البشرة على شبابها ورونقها لتبدو أصغر في العمر حيث أن الكولاجين من أهم البروتينات التي تعمل علي الحفاظ علي المفاصل والحفاظ على شباب الجلد حتى تعطيه مظهر الشباب دائما فاذا وجدتي أن وجهك يبدو مرهق فربما يجب ان تبداي بالاعتناء ببشرتك.

لزيادة الكولاجين في الوجه

قومي بوضع المستحضرات التي تحتوي علي حمض الهيالورونيك حيث انه يعمل على تحفيز الكولاجين في الوجه ومن الممكن أما وضعه مباشرة أو أخذه كحبوب عن طريق الفم.

ومن الممكن أما وضعه مباشرة أو أخذه كحبوب عن طريق الفم. فيتامين سي من الفيتامينات التي تعمل على زيادة الكولاجين في البشرة ومن الممكن أن يؤخذ بالفم أو ككريم على الوجه للتخلص من التجاعيد وخطوط الوجه.

من الأشياء التي تعزز الشباب في البشرة هو جل الصبار الطبيعي الذي من الممكن أن يستخدم مباشرة على الوجه ويعطيه نعومة وبشرة خالية من العيوب.

وصفة الأفوكادو والجزر

يتم إحضار وعاء ونقوم بوضع نصف حبة من الجزر مسلوقة ونصف حبة من الأفوكادو المسلوقة ومعلقه كريمة

ثم بعد ذلك يتم خلط المكونات جيدا حتى يصبحوا متماسكين.

بعد ذلك يتم وضعها علي البشرة لمدة لا تقل عن ربع ساعه.

ثم قومي بغسلها جيدا حيث أن الأفوكادو يحتوي على فيتامين E الذي يحتوي على دهون صحية أيضا والجزر يحتوي علي البيتاكاروتين اللازمين لتحفيز الكولاجين في الوجه.

وصفة لزيادة الكولاجين في الجسم

قومي بإضافة اللحوم الحمراء إلى طعامك.

أيضا لابد من الاستعانة وفيتامين سي والزنك اللازم لبشرتك يعمل على زيادة الكولاجين في الوجه مرة أخرى.

يمكن أن تجدي الكولاجين الطبيعي من تناول البيض ومنتجات الألبان أيضا.

السمك والدجاج أيضا من الأطعمة الغنية بالكولاجين الطبيعي الذي يعزز الجلد ويجعله مرن وليس جافا.

شوربة النخاع او شوربة العظم من أهم وأقوى مصادر الكولاجين في الجسم.

اعراض نقص الكولاجين

آلام في المفاصل بصورة مستمرة والخشونة.

ضعف في عضلات الجسم قد يصل إلى الضمور.

ظهور التجاعيد في الوجه وخطوط التقدم في العمر.

مشاكل كثيرة تحدث في الجهاز الهضمي.

جفاف بشرة وجهك وقلة النضارة.

وفى الختام قمنا بالتحدث فيه عن وصفه لزيادة الكولاجين في الوجه وتحدثنا عن فوائد الكولاجين العظيمة وكيف تستطيعين معرفه ان بشرتك او جسمك يفتقر الي وجود الكولاجين ونتمنى ان نكون قد قدمنا المعلومات التي تبحثين عنها سيدتي فكل ما نريده هو تقديم ما تبحثين عنه سيدتي.