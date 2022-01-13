قرية رابونزل.. وصفة صينية لتطويل الشعر وسر طول وقوة شعر نساء قبيلة ياو

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عمر شويل - جدة البحث عن وصفة صينية لتطويل الشعر أحد أهم اهتمامات السيدات والفتيات في الآونة الأخيرة، حيث أن الشعر تاج المرأة والاهتمام بطول الشعر، وتقوم السيدات والفتيات للبحث عن وصفات طبيعية غير مكلفة ومتوفرة في أي منزل ولا تضر الشعر، وهناك العديد من الوصفات التي سنقدمها في هذا المقال، ولكن بجانب الوصفة لابد من التغذية السليمة وتناول الخضروات والفاكهة التي تمد الجسم بالبروتين والفيتامينات مما يجعل طول الشعر أسرع وصحي أكثر.

وصفة صينية لتطويل الشعر

يعد الشعر الطويل هدف كل امرأة وفتاة لذلك يقومون بالبحث عن ,وصفة سحرية لتطويل الشعر وطبيعية في نفس الوقت حتى لا تعرضه للتلف، سنعرض لكم بعض الوصفات الصينية لنعومة و تطويل الشعر.

خلطة لتطويل الشعر بالقرفة وزيت جوز الهند

تعمل القرفة وجوز الهند على تحفيز الدورة الدموية وزيادة نسبة الدهون التي تجعله يطول في أسرع وقت، والطريقة كالتالي:

المكونات:

ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة، وفي حال فروة الرأس الحساسة لا يتم استخدامها.

ملعقتين من زيت جوز الهند.

ملعقة من ماء الأرز.

طريقة التحضير:

أولا اغسلي شعرك جيداً.

بعد ذلك اخلطي القرفة المطحونة مع زيت جوز الهند.

ثم بعد ذلك ضعي على فروة رأسك من الخليط.

بعدها دلكي فروة رأسك بحركات دائرية.

ثم بعد ذلك اتركي شعرك يتغذى من الوصفة مدة لا تقل عن 40 دقيقة.

بعدها اغسلي شعرك بماء دافئ.

ثم كرري الوصفة ثلاث مرات في الأسبوع لتحصلي على نتيجة سريعة.

وصفة سحرية لتطويل الشعر من العسل وزيت جوز الهند والأفوكادو

تجتمع مكونات هذه الوصفة لكي تقوم بتعزيز فروة الرأس وتقويتها وتعمل على تطويل الشعر بسرعة، والطريقة كالتالي:

المكونات:

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

بالإضافة الى ملعقة كبيرة من عسل النحل.

وملعقة كبيرة من زيت الأفوكادو.

طريقة الوصفة:

أولا اخلطي كلاً من زيت جوز الهند مع عسل النحل، وأيضاً زيت الأفوكادو.

بعد ذلك اغسلي شعرك جيداً.

ثم بعد ذلك ضعي كمية وفيرة على فروة رأسك حتى تصلي لأطراف شعرك مع التدليك المستمر.

بعدها اتركي خليط الزيوت مدة ربع ساعة.

بعد ذلك اشطفي شعرك بمياه دافئة.

ثم اغسلي شعرك بالشامبو، والبلسم.

وفي ختام هذا المقال نكون قد وضحنا لكم وصفة صينية لتطويل الشعر، بالإضافة إلى ذلك عرضنا وصفات تطويل الشعر بالقرفة وزيت جوز الهند وأيضاً وصفة العسل مع زيت جوز الهند وزيت الأفوكادو، وبأسهل طريقة وأقل تكلفة ونتيجة تظهر من أول تجربة.