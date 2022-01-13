نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السر في التسخين.. وصفة هندية سحرية لتطويل الشعر بمكونين فقط لن تصدقي النتائح في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقوم النساء بالبحث عن وصفة هندية سحرية لتطويل الشعر حيث تتميز المرأة الهندية بشعرها الطويل الناعم الجذاب فالشعر هو مرآة المرأة وتاجها، وذلك يرجع لنقص التغذية وعدم الاهتمام بالعناصر الغذائية التي تفيد بصيلة الشعر، لذا سنقدم في هذا المقال عدة وصفات لتطويل الشعر مثل الهنديات بأسهل طريقة ومكوناتها البسيطة المتوفرة وتكلفتها الضئيلة، ونتيجتها التي تظهر في أسرع وقت بدون الحاجة لشراء منتجات تضر بالشعر وتعرضه للتلف والهلاك.

وصفة هندية سحرية لتطويل الشعر

الشعر الهندي الذي تظهر به نجمات الهند تتمنى كل سيدة آن يصبح شعرها مثلها، لذا سنقدم العديد من وصفات تطويل الشعر.

وصفة لتطويل الشعر وتكثيفه بزيت الزيتون وزيت جوز الهند الساخن

تعتمد تلك الوصفة على تسخين الزيوت حتى تعزز من فروة الرأس، والطريقة كالتالي:

المكونات:

ملعقتين من زيت جوز الهند.

بالإضافة الى ملعقتين من زيت الزيتون.

طريقة التحضير:

اخلطي كمية زيت الزيتون مع كمية زيت جوز الهند، وقومي بتسخينهم.

بعد ذلك ضعي على فروة رأسك، ودلكي باستمرار لمدة نصف ساعة.

ثم ضعي منشفة ساخنة على رأسك، واتركيها نصف ساعة.

اغسلي شعرك بماء دافئ.

كرري الوصفة مرتين في الأسبوع، وستلاحظين الفرق.

خلطة لتطويل الشعر وتكثيفة ببياض البيض وزيت الزيتون

تعتمد هذه الوصفة على تغذية فروة الرأس وتعزيزها لتطويل الشعر، البيض من أهم مصادر البروتين، وأيضاً زيت الزيتون الذي يعمل على تنعيم الشعر مثل الهنديات، والطريقة كالتالي:

المكونات:

بياض حبة من البيض.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

بالإضافة الى ملعقة كبيرة من العسل النحل.

قبعة بلاستيكية.

طريقة التحضير:

اخفقي بياض البيضة وضعي الزيت الزيتون عليها، ومعه ملعقة عسل النحل حتى تحصلين على قوام متجانس.

بعد ذلك ضعي الخليط على فروة رأسك إلى آخر شعرك.

ثم دلكي شعرك لمدة ربع ساعة بحركة دائرية.

بعد ذلك غطي شعرك بقبعة بلاستيكية حتى تستفيدي من الخلطة بالكامل.

ثم بعد ذلك اغسلي شعرك جيداً بماء دافئ.

كرري تلك الوصفة ثلاث مرات أسبوعياً للحصول على أفضل نتيجة.

وفي ختام تلك المقال نكون قد وضحنا وصفة سحرية هندية لتطويل الشعر، وأضفنا أكثر من وصفة ومكونات سهلة وبسيطة ومتوفرة، وبأقل التكاليف ونتيجتها سريعة، وتظهر من أول استخدام.