طريقة عمل كريم الكركم والنشا لتبيض البشرة والمناطق الغامقة بالجسم من أول استعمال

طريقة عمل كريم الكركم والنشا لتبيض البشرة، هو أحد أسهل الوصفات المنزلية التي يمكن تحضيرها بسرعة، حيث أن خليط النشا والكركم من أهم الوصفات التي تعتمد عليها أشهر نجمات السينما العالمية في الحصول على بشرة بيضاء ومثالية دون مكياج، ولذلك تم استخدام كل عنصر منهما على حدة في تصنيع أشهر كريمات تفتيح البشرة، حيث يعمل الكركم على تفتيح مسام البشرة وتقوية الخلايا، وشد البشرة والتخلص من علامات التقدم في العمر، كما يعمل النشا على تنظيف البشرة من الأتربة والجراثيم وتفتيح ونضارة البشرة بطريقة فعالة.

طريقة عمل كريم الكركم والنشا لتبيض البشرة

تعتبر تلك الوصفة من أفضل وصفات تفتيح البشرة وتبييضها وتنقيتها من الشوائب، حيث يتم تحضير الوصفة كما يلي:

نصف كوب من النشا.

نصف كوب من الكركم الناعم.

نصف كوب من الزبادي.

ملعقة من زيت الزيتون وزيت جوز الهند وزيت اللوز.

ملعقة كبيرة من جيل الصبار.

خطوات عمل كريم الكركم والنشا لتبيض البشرة

في طبق عميق نقوم بتقليب جميع المكونات السابقة بشكل دائري حتى تمام التجانس، ويفضل خفقهم في الخلاط الكهربائي للحصول على خليط ناعم.

نقوم بتنظيف الوجه والرقبة من أي أثار للمكياج.

نقوم بتوزيع الخليط على الوجه والرقبة بالكامل.

نترك الخليط على البشرة لمدة 4 ساعات أو حتى يجف بشكل كامل.

نقوم بفرك البشرة بحركات دائرية حتى نزيل الخليط الجاف من البشرة.

نقوم بشطف البشرة بالماء الفاتر.

ثم نقوم بتمرير مكعب ثلج من ماء الورد على مسام البشرة بعد تنظيفها من أجل تنقية المسام وغلقها.

تكرر تلك الوصفة كل 3 أيام للحصول على النتيجة المطلوبة.

يمكن الاحتفاظ بباقي الخليط المتبقي في الثلاجة لمرة أخرى.

فوائد كريم الكركم والنشا للبشرة

يمتلك هذا الخليط الكثير من الفوائد التي تعتبر من أهم المميزات في مجال التجميل، ولذلك يمكن الاعتماد عليه وحده فقط في تفتيح البشرة وتحسين مظهرها، ومن أهم فوائده ما يلي: