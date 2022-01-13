بملعقة نشا حضري كريم أساس طبيعي في البيت بمكونات طبيعية 100% 

طريقة عمل كريم أساس طبيعي هي من أجمل الوصفات والطرق الطبيعية في الحصول على كريم أساس مماثل لكريم الأساس الصناعي، حيث يعد الكريم المنزلي من أفضل الكريمات وأكثرها فعالية وأضمنها من ناحية تأثيره على البشرة وتفاعله مع طبقات الجلد، حيث يتفاعل كريم الأساس الصناعي مع مسام الجلد، ويقوم بالوصول إلى الخلايا الدهنية في البشرة ويعمل على انغلاقه، ومن ثم فإن البشرة بعد فترة قصيرة من استخدام الكريم الصناعي يظهر عليها خطوط بيضاء وخطوط تدل على التقدم في العمر، كما أنه يعمل على إظهار علامات الشيخوخة المبكرة.

طريقة عمل كريم أساس طبيعي

تعتبر تلك الطريقة هي الطريقة المثالية للحصول على كريم أساس طبيعيي وفعال للبشرة، حيث يتم تحضير الكريم كما يلي:

ملعقة كبيرة من المايونيز.

ملعقة كبيرة من زبدة الليمون.

ملعقة كبيرة من زبدة الشيا.

ملعقة من الفازلين الطبي الأبيض.

2 ملعقة كبيرة من بودرة التفتيح ويتم شراؤها من الصيدليات.

ملعقة من الحليب البودر.

خطوات عمل كريم أساس طبيعي

في إناء على النار نقوم بوضع الفازلين وزبدة الشيا وزبدة الليمون حتى تذوب المكونات معا.

ثم نقوم بإضافة باقي المكونات الأخرى إلى خليط الفازلين.

ثم نقوم بتقليب جميع المكونات معا على النار لمدة دقيقتين.

ثم نقوم برفع الخليط من على النار حتى يبرد.

في علبة صغيرة محكمة الغلق نقوم بوضع الكريم في العلبة، ونحتفظ في الثلاجة حتى يتماسك لمدة 4 ساعات.

في علبة صغيرة محكمة الغلق نقوم بوضع الكريم في العلبة، ونحتفظ في الثلاجة حتى يتماسك لمدة 4 ساعات. نقوم بدهن هذا الكريم يوميا على البشرة أو عند الخروج من المنزل.

فوائد كريم الأساس الطبيعي

يمتلك كريم الأساس الطبيعي المنزلي الكثير من الفوائد المفيدة للبشرة، حيث يعمل هذا الكريم على ما يلي: