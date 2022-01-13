نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لجمالك.. تبييض الكوع والركب بوصفة منزلية سهلة لبشرة ناعمة كالأطفال وهذا هو السر في المقال التالي

عمر شويل - جدة هناك الكثير من السيدات التي تلجأ إلى استخدام بعض المستحضرات لتبييض الكوع والركب فتسبب لها ضررا اكبر حيث ان تلك المناطق تتعرض إلى الغمقان وتتحول إلى اللون الغامق إما بسبب طريقة الاستخدام الغير صحيحة أو بسبب استعمال المستحضرات المجهولة المصدر المليئة بالمواد التي تسبب ضررا على البشرة.

تبييض الكوع والركب

يعتبر من أهم العوامل التي تسبب اسمرار الكوع والركبة هي التعرض الى اشعة الشمس لفترات طويلة جدا، أو الجفاف أو إذا كان هناك تاريخ وراثي لأحد في العائلة، فهي تعتبر وراثة وسنقدم اليوم لكم بعض الوصفات التي تحتوي على مكونات طبيعية، تساعد على تفتيح البشرة درجتين افتح.

وصفة تبييض الركبة بقشور الفواكه الحمضية

يعتبر قشور الفواكه الحمضية من الطرق السريعة التي تلجأ إليها الكثير من السيدات، بهدف التخلص من الأماكن الداكنة التي تسبب لها كثير من الإحراج، وبصورة سريعة فهناك أكثر من تركيز فى قشور الفواكه الحمضية الخفيف والمتوسط والقوي، ويتم استخدام قشور الفواكه الحمضية المتوسط للتخلص من الأماكن الداكنة، عن طريق دهنه على الكوع والركبة وتركه يجف علي البشرة، ويتم التقشير بعد أسبوع الطبقة الأولى من الجلد والتخلص من الاسمرار.

تبييض الركبتين ببيكربونات الصوديوم والحليب

يتم مزج كميه مناسبة من البيكربونات الصوديوم مع اللبن حتى يتجانسوا تماما.

ويصبحوا مثل العجين ثم قومي بفرده على الكوع والركبة.

وتتركينه لمدة لا تقل عن ساعة، ثم قومي بشطفه بالماء والصابون.

وستنبهرين بالنتيجة التي ستظهر من أول استخدام، يراعي تكرار الوصفة مرتين إلى ثلاثة مرات في الأسبوع.

الخيار لتفتيح الكوع والركبتين

يعتبر الخيار من الخضروات التي تحتوي علي فيتامين a وفيتامين c اللازمين لتفتيح الأماكن الداكنة.

حيث يعمل الخيار على التخلص من خلايا الجلد الميتة وسحب الرطوبة من الكوع والركبة وتفتيحه.

وذلك عن طريق أن تقومي بفرك المنطقة المراد تفتيحها بالخيار.

استخدمهم لمدة لا تقل عن ربع ساعة ولا تزيد عن نصف ساعة.

ثم بعد ذلك قومي بتركها على البشرة لمدة ساعة.

بعد ذلك قومي بشطفها جيدا بالماء الفاتر، مع إمكانية إضافة الليمون إلى بعض قطع الخيار.

ويتم فرك المنطقة بها وذلك حسب الرغبة.

وفى الختام قد عرضنا لكم وصفات تبييض الكوع والركب بطرق طبيعية وودعي الحراج من اسمار الكوع و الركب وزيدي ثقتك بنفسك وجربى الوصفات الطبيعية دون تكليف إضافية ترهق الميزانية.