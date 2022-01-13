كريم بانثينول لفرد الشعر الخشن والمجعد أقوي كيراتين طبيعي للشعر

كريم بانثينول لفرد الشعر الخشن، هو من أكثر النقاط التي زاد التحدث عنها على موقع اليوتيوب، حيث أن تلك الوصفة أثبتت شعبية رهيبة على المواقع وخاصة جوجل، وذلك بسبب قوة وفعالية كريم البانثينول في فرد الشعر الخشن والمجعد، حيث أن مشكلة الشعر الخشن من أهم المشاكل التي يعاني منها الرجال والنساء، فتحلم الأنثى بشعر طويل وناعم ومفرود كالحرير، ولذلك تسعى الأنثى دائما إلى البحث عن أشهر الوصفات الطبيعية المنتشرة على المواقع من أجل فرد وتنعيم الشعر الخشن والمجعد، حيث يمكن الاعتماد بشكل كامل على كريم البانثينول.

كريم بانثينول لفرد الشعر الخشن

تعتبر تلك الطريقة من أفضل طرق فرد الشعر الخشن والمجعد بكل سهولة، وجعل الشعر أملس وناعم، حيث أن البانثينول كريم قوي وفعال في التخلص من هيشان الشعر، فنقوم بتحضير الوصفة كما يلي:

عبوة كاملة من كريم البانثينول من الصيدلية.

4 ملعقة من زيت اللوز الحلو.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

ملعقة من جيل الصبار الطبيعي.

ملعقة كبيرة من الجلسرين.

2 ملعقة من المايونيز.

نصف كوب من الزبادي.

خطوات عمل خليط كريم بانثينول لفرد الشعر الخشن

في طبق عميق نقوم بفتح عبوة البانثينول بالكامل، ثم نقوم بإحضار تلك المكونات الأخرى ونضعهم معا في الطبق.

ثم نقوم بتقليب الخليط جيدا من خلال المضرب اليدوي.

ثم نقوم بتنظيف الشعر جيدا من الزيت أو الكريم.

ثم نقوم بتوزيع خليط البانثينول على الشعر بالكامل.

ثم نقوم بتغطية الشعر بكيس نايلون طوال الليل.

يفضل عدم شطف الشعر إلا بعد مرور 7 ساعات متواصلة حتى تتفاعل بصيلات الشعر مع خليط البانثينول.

يشطف الشعر بالماء والشامبو.

يمكن استخدام هذا الخليط يوميا قبل النوم للحصول على النتيجة المطلوبة.

فوائد كريم بانثينول للشعر

يعمل كريم البانثينول الكثير من المهام العلاجية من أجل المحافظة على الشعر من التلف والتقصف، حيث أنه يقوم أيضا بعمل ما يلي: