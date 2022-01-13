طريقة عمل جبن الموزاريلا الطبيعي بدون تكاليف في المنزل

ما أهمية الجبن الموزاريلا؟ هي جبن طبيعي يدخل في الكثير من المخبوزات والمأكولات وتقوم ربة المنزل بإعداد بعض من الوجبات السريعة بها، حيث أنها تعطي الكثير من الفوائد والعناصر الغذائية الهامة لبناء جسم الإنسان، ولذلك فأن لها أهمية كبيرة فهي تحتوي على بروتين عالي وغنية به، وتحتوي على البوتاسيوم وهو يعد من أهم العناصر التي تحارب الإضرار التي تلحق بجسم الإنسان لإفراطه في تناول الأطعمة الغير مستحبة بكثرة، والموزاريلا هي مصدر غني بفيتامين B7 والذي يعمل على تقوية العظام ويقضي تماما على هاشة العظام، كما أنها تحتوي أيضاً على فيتامين B3 فهو يجعل العظام قوية ويساعد على نمو الأطفال نمو جيد، عند صنع وجبات خفيفة ويحبها الأطفال.

طريقة عمل جبن الموزاريلا في المنزل

بمكونات بسيطة وغير مكلفة ستتمكني من صنع 100 جرام من الموزاريلا في أسرع وقت ولا داعي لشراءها من المحلات، طريقة عمل الكشري الأصفر المفلفل، وإهدار المبالغ الكثيرة عليها، فقط بمكون واحد في المنزل ستحصلي على أفضل أنواع الجبن ذات القوام المشدود العالي بدون قلق أو خوف، طريقة محشي المانجو، أحضري كيلو من الحليب الطازج و ثلث كوب من الخل الأبيض، ربع كوب عصر ليمون، رشة ملح، وجميع تلك العناصر توجد بالمنزل.

طريقة تحضير الجبن الموزاريلا

يتم وضع الحليب في قدر عميق مع وضعه على الموقع على نار هادئة، ثم يترك على الموقع حتى تصل حرارته إلى أربعين درجة مئوية، ثم يفضل أن يتم غلق الموقع عليه ويقلب بين الحين والأخر، خطوات عمل البيض التركي، ويتم وضع الخل والليمون والملح كما ذكرنا المقدار على الحليب ويتم تقليبهم جيدا، ويترك الخليط لمدة دقائق بسيطة وسوف ترى التجبن يحدث أمامك، وعند ملاحظة أن الحليب أنفصل إلى جزء متكتل وجزء سائل شفاف فيمكنك في هذه اللحظة أن تنتزع الجز المتكتل وتضعه في طبق حتى تتخلص من أي سائل معه، ثم يوضع في الفريزر حتى يتجمد ويصبح قطعه جبن، وتخرج لتبشر بالمبشرة ويتم استخدامها في أي وقت، و بهذا فأنك قد صنعت أفضل وأطعم جبن موزاريلا بيدك في المنزل والأفضل لصحة أطفالك وعائلتك.

أطعمة بالجبن الموزاريلا

إليك أطعمة عديدة يمكنك عملها لأطفالك بالجبن الموزاريلا، كوضعها على البيتزا أو في المعكرونة بالصوص الأبيض، أو باستخدامها في اللحوم وصناعة فطائر باللانشون والموزاريلا، وأصابع الموزاريلا المقرمشة، سلطة الجيرجير بالموزاريلا، كرات الأرز بالموزاريلا، فقط يمكنك أن تختار الطعام الذي تريده وسوف يحبه أطفالك لأنه سيكون من صنع يدك.