أستعيدي شبابك مرة أخري …الملح والفازلين يقضي تماماً على شيب الشعر المبكر في أقل من ساعه

الملح والفازلين يقضي تماماً على شيب الشعر المبكر، مشكلة الشيب في الشعر مشكلة تقابل العديد من الأشخاص، ظهور الشعر الأبيض غير مرتبط بسن أو مرحلة عمرة محددة، الطبيعي أنه يظهر مع التقدم في العمر ولكنه يظهر للعديد من الشباب في الأعمار المتقدمة، لا حاجة للقلق أو التوتر فهناك العديد من الطرق في أسترجاع شعرك الطبيعي من خلال وصفات الفازلين والتي لها تأثير كبير على طبيعة الشعر في الحفاظ عليه من الشيب.

الملح والفازلين يقضي تماماً على شيب الشعر المبكر

الفازلين له تأثير كبير في التخلص من الشيب وبالأخص المبكر، الملح أيضًا يساعد في علاج الشيب ويساعد في التخلص منه والتقليل من ظهوره في الشعر.

مكونات الفازلين لشيب الشعر

ملعقتان من الفازلين.

ملعقة ملح صغيرة.

ماء ورد.

طريقة تحضير الفازلين لشيب الشعر

في حمام مائي قومي بوضع الفازلين وظلي في التقليب حتى يسيح كليًا.

قومي بوضع ملعقة الملح وقلبيها مع الفازلين حتى تلاحظين ذوبانها معه.

ضعي ربع كوب من ماء الورد وقلبي مع المكونات.

انتظري الخليط حتى يبرد وبعد ذلك يصبح جاهز للتطبيق على الشعر الأبيض.

قومي بتنظيف شعرك واتركيه حتى يجف.

ضعي الخليط على شعرك.

يترك المكونات لمدة تتراوح بين 15 دقيقة حتى 30 دقيقة، لا يترك أكثر من ذلك.

ازيلي المكونات من شعرك ونظفيه وبعد ذلك قومي بصنع حمام كريم للشعر.

الفازلين مع الشاي الأسود

سوف نقدم لكم طريقة اخري لحل مشكلة شيب الشعر المبكر

مكونات الشاي الأسود لشيب الشعر

ملعقتان من الفازلين.

كوب ماء.

ملعقة شاي أسود.

ملعقتان من زيت الزيتون.

طريقة تحضير الشاي الأسود لشيب الشعر