بربع كيلو مكرونة اعملى العزيزية الدمياطي الشهيرة واستمتعى بأجمل تحلية

تعتبر العزيزية من أنواع الحلويات المشهورة فى مصر، والتى اشتهرت بها مدينتي دمياط وبور سعيد وتعد من اللطباق المفضلة لديهم، وهى عبارة عن مكرونة مسلوقة ومخلوطه مع اللبن والنشا وتوضع فى الفرن حتى تأخذ لون وترش بجوز الهند أو المكسرات، كما انها من الحلويات المشهورة فى محلات الحلويات المختلفة، لذلك تبحث الكثير من السيدات عن طريقة بسيطة لعملها فى المنزل وبدون تكاليف عالية ومكونات مظبوطة، وسوف اقدم لكم متابعينا الاعزاء اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير العزيزية الدمياطي بالتفصيل.

مكونات العزيزية الدمياطي

تحتوي العزيزية الدمياطي على مكونات بسيطة جداً جداً وغير مكلفة وتعد من انواع التحلية الاقتصادية اللذيذة وهى كالتالي:

١/٤ كيلو من المكرونة الاسباجتي.

٢ ملعقة كبيرة من الزبدة.

كيلو من اللبن السائل.

٢ ملعقة كبيرة من جوز الهند.

٣/٤ كوب من النشا.

كيس من الفانيليا.

١/٢ كوب من الماء.

كوب من السكر.

طريقة الاعداد والتحضير

طريقة عمل العزيزية الدمياطي سهلة وبسيطة جداً وتعالوا نتعرف سويا على كيفية تحضيرها فى المنزل وهى كمايلي:

نقوم بإحضار حلة ونضع بها كمية من الماء لسلق المكرونة وشوية زيت، ونكسر المكرونة قطع صغيرة ونضعها فى الماء لتتسلق. فى ذلك الوقت نضع اللبن على النار حتى يغلي. بعد نضج المكرونة وتصفيتها جيداً نضعها فى الخلاط ونضيف عليها نصف كمية اللبن ونخلطها جيداً. ثم نضيفهم الى باقي كمية اللبن ونضيف السكر ونقلبهم جيداً لمدة ٥ دقائق. نحضر طبق عميق ونضع به نصف كوب من الماء ونضيف عليه النشا ونذوبه جيداً. بعد ذلك نضيفهم إلى خليط المكرونة باللبن على النار بالتدريج حتى يتمسك الخليط. نجهز صينية وندهنها بالزبدة ونسكب الخليط فى الصينية ونتركه حتى يبرد، ثم نضع على الوجه الزبدة ونوزعها كويس. ثم نضيف على الوجه ملعقتين من الشربات ونوزعهم على الوجه. ندخل الصينية الفرن المسخن مسبقاً على درجة حرارة ١٦٠ لمدة ٣٠ دقيقة حتى تأخذ اللون الذهبي المحمر الجميل. نخرجها من الفرن ونتركها تبرد قليلاً ثم، تقطع وتوضع فى أطباق التقديم وترش بجوز الهند وبالف صحة وعافية.

فوائد اللبن

للحليب فوائد كثيرة للجسم ولابد من تناوله يوميا فى الصباح أو المساء وإليكم بعض هذه الفوائد فيمايلي:

يساعد فى تعزيز القدرة على النوم والاسترخاء. يعمل على تعديل المزاج خلص من الاضطرابات النفسية والاكتئاب. يساعد على تقوية صحة العظام لأنه غنى والكالسيوم والبوتاسيوم والفسفور ويقى من هشاشة العظام. يعمل على تقوية المناعة وحماية خلايا الجسم. يقلل من مخاطر الإصابة بالسمنة.

فوائد الزبدة

هناك بعض الفوائد الصحية الزبدة سوف نتعرف على بعضها فى هذا المقال وهى كالتالي: