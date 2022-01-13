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عمر شويل - جدة غيرى لون شعرك بالأشقر الذهبي اللامع.. طريقة صبغ الشعر بدون أي مواد كيميائية ولا صبغات نتيجة فعاله وأمنه - ثقفني
طريقة صبغ الشعر بدون أي مواد كيميائية ولا صبغات، تذهب الكثير من السيدات إلى صالونات التجميل، حتى يتمكنوا من صبغ شعرهم، حيث أن صبغ الشعر بالنسبة للمرأة من أهم عوامل تغيير النفسية، كما تقوم معظم النساء بالبحث عن الألوان الجديدة للصبغات، وما هي الألوان المناسبة للمرأة الشقراء والمراءة القمحية، كما تبحث عن طرق الحصول على صبغة شعر بمكونات طبيعة، لذلك سوف نقدم لكم بعض الطرق التي من خلالها تحصلوا على صبغة شعر بمكون الكركم الطبيعي.
طريقة صبغ الشعر بدون أي مواد كيميائية
سوف نقدم لكم طريقة صبغ الشعربالكركم بدون
مكونات عمل صبغة الشعر بالكركم:
- ٢ كوب من الماء الدافئ.
- ٢ ملعقة من الكركم.
طريقة تحضير صبغ الشعر بالكركم
- قومي بوضع ٢ كوب من الماء، على النار حتى يتم غليانهم.
- أضيفي الكركم إلى الماء، وقومي باستخدام ملعقة خشبية لتقليب الكركم، واستمري في التقليب، حتى يذوب الكركم تمام الذوبان.
- اتركي الخليط جانبًا، حتى يبرد تمامًا.
- قومي بوضع الخليط في زجاجة، مثل زجاجة الشامبو.
- حضري منشفة، وقومي بلفها حول عنقك، وعلى ملابسك، حتى تقومي بالمحافظة على ملابسك من اللون.
- قومي بتقسيم الشعر إلى ٤ أجزاء.
- البسي قفازات من النوع المطاطي، حتى تستطيعي المحافظة على يديك من لون الصبغة.
- قومي بثني جسمك إلى الأمام، ومن بعدها قومي بفرد الشعر على الحوض حتى التمكن من الوصول للجزور.
- أضغطي جيدًا على الزجاجة التي تحتوي على الصبغة، ثم قومي بفرض الصبغة على خصل الشعر، واحدة تلو الأخرى.
- استمري في إضافة الصبغة على الشعر، وقومي بتخليل الشعر جيدًا، حتى تتوزع الصبغة علي الشعر بالكامل.
- مشطي شعرك جيدًا باستخدام المشط.
- بعد الانتهاء، قومي بارتداء أكياس تغطية الشعر.
- أتركي الشعر لمدة ربع ساعة حتى يتمكن من الاستجابة للون الصبغة.
- بعد انتهاء الوقت، قومي بغسل الشعر جيدًا باستخدام الشامبو، والبلسم.
- قبل بدء الصبغة، قومي بوضعها على جزء صغير من الشعر، حتى تتأكدي من استجابة الشعر للصبغة.
- إذا كنت تريدي الحصول على لون فاتح قومي بوضع المزيد من الماء على الكركم، أما إذا كنت تريدي الحصول على لون غامق فقوني بتزويد كمية الكركم.
- يجب عدم وضع صبغة الكركم على الشعر مدة كبيرة، فيجب ألا تزيد المدة عن ربع ساعة بحد أقصى.
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