أسهل طريقة لتحضير البسبوسة بالمهلبية مثل المحلات للشيف حسن

البسبوسة بالمهلبية للشيف حسن تعد من أجمل الحلويات الشرقية التي يقدمها الشيف لجميع متابعيه على القنوات الفضائية، حيث أنه يمتلك جماهيرية كبيرة من المتابعين لجميع وصفاته المختلفة عبر شاشات التلفزيون ومواقع الإنترنت، والبسبوسة بالمهلبية من أروع الحلويات التي يشتهر بها شهر رمضان ونتبادل تداولها بين الجيران والأهل والأحباب آنذاك، لذلك سنوفر طريقة إعدادها بأفضل النتائج من خلال أتباع جميع حركات وتركات الشيف حسن.

مكونات تحضير البسبوسة بالمهلبية للشيف حسن

لإعداد البسبوسة بالمهلبية لابد من توفر المكونات التالية

بيضتين.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كوب واحد من القشطة.

ربع كوب من الزيت النباتي.

1 كوب من دقيق السميد الناعم.

كوب من جوز هند.

كوب إلا ربع من السكر.

ملعقة صغيرة من البيكينج بودر.

إعداد المهلبية يتطلب توفير التالي

كوب من الحليب.

ربع كوب من النشا.

فانيليا.

كوب من القشطة.

كوب من السكر.

طريقة تحضير البسبوسة بالمهلبية

أولا نقوم بتحضير المهلبية

نحضر حلة أو كسرولة صغيرة ونضع بها الحليب والسكر ونقلبهم حتى الذوبان.

ثم نضيف النشا مع القليل من الحليب البارد ونقلبهم حتى ذوبان النشا ثم نضيفه على الحليب الساخن والسكر.

نستمر في التقليب على نار هادئة وعند التماسك نضيف القشطة ونقلبها للحصول على قوام متماسك ونتركها جانبا.

ثانيا تحضير البسبوسة

نضع السكر والسميد والبيكنج بودر ورشة الملح، ثم نضيف جوز الهند.

يليها إضافة الزيت والحليب ودمج المكونات معا، ثم البيض والفانيليا.

ثم نضيف القشطة وتندمج المكونات لنحصل على عجينة متماسكة.

نبطن الصينية بالسمنة والسميد الناعم خاصة الجوانب.

ثم نقسم خليط البسبوسة إلى نصفين نضع الأول في أرضية الصينية.

نضيف عليه المهلبية ونوزعها بملعقة على كامل الصينية.

يليها إضافة الجزء المتبقي من البسبوسة وفردة أعلى المهلبية.

تدخل الصينية الفرن على درجة حرارة ١٧٠ درجة.

تترك لمدة من خمسة عشر دقائق إلى عشرين دقيقة.

عند الحصول على اللون الذهبي نخرجها من الفرن.

بعد أن تبرد تماما نزينها بالمكسرات حسب الرغبة.

يمكن دهنها بعسل النحل القليل من الشربات حتى تثبت المكسرات عليها، ولا يمكن إهمال إذابة النشا في حليب بارد لمنع تكتله والحصول على نتائج الجاهزة.