طريقة عمل مخلل اللفت في البيت بأسهل الطرق وبمكونات بسيطة وبطعم مميز

هناك العديد من الخضروات المختلفة التي يتم تجهيزها كمخلل لذيذ يتم تناوله بجانب الطعام، فإن المخلل يعتبر من المقبلات ذات الطعم الشهي، ومن أبرز انواع المخللات الشعبية الذي يحبها كل الناس، هو اللفت، فهو أكثر الأنواع انتشارًا ويتم تناوله مع كل الاكلات المختلفة، وسوف نعرض لكم طريقة عمل مخلل اللفت في البيت بخطوات بسيطة وآمنة على صحة أسرتك.

طريقة عمل مخلل اللفت في المنزل

تحضير مخلل اللفت في المنزل قد يجعلك تستغني عن شرائه مرة أخرى من المحلات، وذلك سوف يتم إذا اتبعتي خطوات بسيطة، وسوف تحصلين على أفضل طعم، وطريقة التحضير كالآتي:

مكونات عمل مخلل اللفت

كيلو واحد أو حسب الكمية المراد تحضيرها من اللفت، متوسط الحجم.

أربع ملاعق من الملح الخشن.

ملعقة كبيرة من السكر.

اربع اكواب من الماء.

ثمرتين من البنجر مقطعة شرائح.

ملعقة من الشطة الحارة.

خمس قرون من الفلفل الحار المقطع.

طريقة التحضير