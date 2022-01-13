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عمر شويل - جدة طريقة عمل مخلل اللفت في البيت بأسهل الطرق وبمكونات بسيطة وبطعم مميز - ثقفني
هناك العديد من الخضروات المختلفة التي يتم تجهيزها كمخلل لذيذ يتم تناوله بجانب الطعام، فإن المخلل يعتبر من المقبلات ذات الطعم الشهي، ومن أبرز انواع المخللات الشعبية الذي يحبها كل الناس، هو اللفت، فهو أكثر الأنواع انتشارًا ويتم تناوله مع كل الاكلات المختلفة، وسوف نعرض لكم طريقة عمل مخلل اللفت في البيت بخطوات بسيطة وآمنة على صحة أسرتك.
طريقة عمل مخلل اللفت في المنزل
تحضير مخلل اللفت في المنزل قد يجعلك تستغني عن شرائه مرة أخرى من المحلات، وذلك سوف يتم إذا اتبعتي خطوات بسيطة، وسوف تحصلين على أفضل طعم، وطريقة التحضير كالآتي:
مكونات عمل مخلل اللفت
- كيلو واحد أو حسب الكمية المراد تحضيرها من اللفت، متوسط الحجم.
- أربع ملاعق من الملح الخشن.
- ملعقة كبيرة من السكر.
- اربع اكواب من الماء.
- ثمرتين من البنجر مقطعة شرائح.
- ملعقة من الشطة الحارة.
- خمس قرون من الفلفل الحار المقطع.
طريقة التحضير
- قومي بغسل حبات اللفت بالكامل جيدًا حتى تصبح نظيفة تمامًا من أي شوائب.
- قومي بتركها حتى تصفى وتجف.
- اقطعي ثمرة اللفت الى أربع اجزاء دون أن تنفصل الأجزاء عن رأس اللفت.
- احضري برطمان مناسب الحجم.
- رصي بداخله اللفت بشكل متناسق.
- وبين كل طبقة من اللفت ضعي بعض شرائح من البنجر، وذلك ليعطي اللفت اللون الأحمر الذي بفضله الكثير.
- واضيفي فوق اللفت الفلفل الذي تم تقطيعه، وذلك ليعطي الطعم الحار للفت، وهو حسب الرغبة في ذلك.
- بعد الانتهاء اتركي البرطمان جانبًا.
- احضري وعاء، واضيفي به الملح، والماء والسكر، والشطه.
- قلبي المكونات جيدًا حتى تذوب، وأثناء التقليب يرفع الوعاء على النار واستمري في التقليب أيضًا.
- اتركيه حتى الغليان.
- بعد الانتهاء اتركي الخدمياه تبرد ثم أضيفي المحلول الملحي هذا إلى اللفت بشكل تدريجي حتى يتسلل إلى داخل البرطمان، حتى يغطي كل كمية اللفت بشكل كامل.
- اغلقي البرطمان جيدًا بشكل محكم الغلق.
- قومي بتغطية البرطمان بشكل كامل واتركيه في مكان دافئ ومظلم.
- اتركي اللفت لمدة عشرة أيام وذلك حتى يتم نضجه بشكل كافي ويصبح جاهز لتناوله مع الوجبات المختلفة، ولابد من التأكد من النضج قبل استخدامه.
- وبعد ذلك يتم وضع برطمان اللفت داخل الثلاجة حتى لا يختلف ويتم حفظه جيدًا.
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