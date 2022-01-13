أسرار عمل الباذنجان المخلل بتتبيله المطاعم بمكونات موجودة في مطبخك وطريقة سهلة وبسيطة

الباذنجان المخلل من المقبلات اللذيذة والأساسية يقدم مع أطباق مثل الأرز والأطباق الرئيسية يحتوي الباذنجان على عناصر غذائية صحية للجسم، سهل على المعدة، سهل الهضم ومذاق جيد يمكن أن تكون مقلية أو مشوية تابع معنا هذا المقال لتتعلم كيفية طهيه، كما يجب أن نشير أن الباذنجان المخلل يعتبر من المقبلات التي يفضلها العديد من ربات البيوت ويفضلون عملها بشكل دائم بجانب العديد من الأطعمة المختلفة لذلك سوف نطرح عليكم اليوم طريقة تحضير الباذنجان المخلل مثل المطاعم تابعوا معانا خلال السطور القادمة.

أسرار عمل الباذنجان المخلل

كيلو من الباذنجان الرفيع

ربع كيلو من الفلفل الأخضر

ربع كيلو من الفلفل الأحمر

رأس من الثوم المفروم

نصف كوب من الخل

ثلاث ليمونات عصير

ملعقة شاي صغيرة من الكمون

1 ملعقة شاي صغيرة من البابريكا

ملعقة شاي صغيرة من الكزبرة الجافة

ملح وفلفل أسود حسب الحاجة.

زيت غزير نستخدمه في القلي.

طريقة تحضير الباذنجان المخلل في المنزل بكل سهولة

اغسل الباذنجان جيداً وقطع رقبته بسكين وافتحه بسكين على طول المنتصف ثم أقلية بالزيت على نار متوسطة حتى لا يحترق.

قم بإزالته من الزيت على منشفة المطبخ لامتصاص الزيت.

نضع الفلفل الأخضر الفلفل الأحمر الثوم المفروم الخل عصير الليمون الكمون البابريكا الكزبرة المجففة الملح والفلفل ونخلطهم جيداً.

املأ الباذنجان واحفظه في وعاء محكم في الثلاجة.

مكونات تحضير الباذنجان المخلل دون حشو

كيلو من الباذنجان.

نصف كوب من الملح.

لتران من الماء.

عشرة فصوص ثوم.

لتر من خل التفاح.

طريقة تحضير الباذنجان المخلل بدون حشو

يمكنكم تحضير الباذنجان المخلل بدون حشو بكل سهولة في المنزل من خلال الخطوات الآتية: