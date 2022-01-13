نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الكرواسون في المنزل أحلى من المحلات بخطوات سهلة وبسيطة في المقال التالي
الكرواسون من ألذ المخبوزات الشهية التي يقبل عليها الكثير تناولها الكثير من الأشخاص؛ حيث أنه من المعجنات التي تحتوي على قيمة غذائية عالية، ويعتبر وجبة الإفطار والعشاء أيضًا لأنها تحتوى على حشو يعزز حاسة الشبع ومحبب جدا لدى الأطفال والكبار أيضا، ومن الممكن أن يتم تناوله بجانب كوب شاي باللبن أو العصير ومنه أنواع كثيرة بالشيكولاتة أو المربى أو الجبن على حسب الرغبة، ويتم تناوله في كثير من الأوقات، لذا نعرض لكم أفضل وأسهل طريقة لتحضير الكرواسون.
طريقة عمل الكرواسون
من خلال المكونات يتم الحصول على الكرواسون اللذيذ، ومكوناته كالآتي .
- ثلاثة أكواب من الدقيق الأبيض المنخول.
- كوب من الماء الدافئ.
- ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.
- ربع كوب من اللبن الحليب.
- نصف ملعقة كبيرة من الزبدة السائلة.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- كوب ونصف كوب من الزبدة المملحة الباردة.
- بيضة.
- ملعقة كبيرة من اللبن الحليب.
طريقة التحضير
نحضر المكونات السابقة ثم في خطوات قليلة وسريعة نحصل الكرواسون اللذيذ بكل سهولة، وتتمثل تلك الخطوات في كلا من:
- يتم إحضار وعاء عميق ونضع به كوب من الماء مع كوب من الدقيق ثم يتم إضافة الخميرة وتخلط المكونات جيدا حتى يتم إذابة جميع التكتلات.
- ثم نترك العجين لمدة نصف ساعة حتى ترتاح.
- بعد ذلك نحضر وعاء آخر ثم نضع به باقي المكونات من الدقيق والزبدة السائلة والحليب والملح.
- يتم العجن جيدا ثم تغطى العجينة لمدة نصف ساعة.
- ثم نقوم بالعجن مرة أخرى بعد مرور الوقت لمدة عشر دقائق.
- بعد الإنتهاء من العجن مرة أخرى تغطى بكيس من البلاستيك في الثلاجة لمدة نصف ساعة.
- بعد مرور النصف ساعة نحضر الزبدة الباردة وتقوم بإحضار أكياس شفافة نضع بها الزبدة ويتم نشبها.
- ثم نخرج العجينة من الثلاجة وعلى سطح صلب وتفرد العجينة على شكل مستطيل ثم نضع بداخلها ونقوم بفرد الزبدة على العجين حتى تمتزج بالعجين.
- نقوم بعد ذلك بطوي العجينة بالزبدة ويتم الضغط عليها باليد.
- ثم يتم لف العجينة بشكل متكرر على شكل ظرف.
- بعد ذلك يتم لف العجين باكياس بلاستيك ونضعها في الثلاجة لمدة يوم كامل.
- بعد مرور الوقت نخرج العجينة من الثلاجة ونقوم بوضعها على سطح مستوى مرشوش بقليل من الدقيق ثم نقوم بفرده.
- ثم نشكل العجينة على شكل مثلثات ثم نضع بها الحشو ونلف الكرواسون على شكل هلال.
- بعد ذلك نقوم بوضع الكرواسون في صينية مدهونة سمن.
- ثم ندخل العجين الفرن على درجة حرارة عالية حتى نحصل على اللون الذهبي ثم نخرجها من الفرن.
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