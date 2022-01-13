طريقة عمل الكرواسون في المنزل أحلى من المحلات بخطوات سهلة وبسيطة

الكرواسون من ألذ المخبوزات الشهية التي يقبل عليها الكثير تناولها الكثير من الأشخاص؛ حيث أنه من المعجنات التي تحتوي على قيمة غذائية عالية، ويعتبر وجبة الإفطار والعشاء أيضًا لأنها تحتوى على حشو يعزز حاسة الشبع ومحبب جدا لدى الأطفال والكبار أيضا، ومن الممكن أن يتم تناوله بجانب كوب شاي باللبن أو العصير ومنه أنواع كثيرة بالشيكولاتة أو المربى أو الجبن على حسب الرغبة، ويتم تناوله في كثير من الأوقات، لذا نعرض لكم أفضل وأسهل طريقة لتحضير الكرواسون.

طريقة عمل الكرواسون

من خلال المكونات يتم الحصول على الكرواسون اللذيذ، ومكوناته كالآتي .

ثلاثة أكواب من الدقيق الأبيض المنخول.

كوب من الماء الدافئ.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ربع كوب من اللبن الحليب.

نصف ملعقة كبيرة من الزبدة السائلة.

ملعقة صغيرة من الملح.

كوب ونصف كوب من الزبدة المملحة الباردة.

بيضة.

ملعقة كبيرة من اللبن الحليب.

طريقة التحضير

نحضر المكونات السابقة ثم في خطوات قليلة وسريعة نحصل الكرواسون اللذيذ بكل سهولة، وتتمثل تلك الخطوات في كلا من: