طريقة عمل الفول المدمس على طريقة المطاعم الشعبية باللون الكهرماني المميز وبطعم شهي ولذيذ

تعتبر طريقة عمل الفول المدمس اللذيذ في المنزل من المشاكل التي تعاني منها معظم الأمهات لعدم معرفتهن بأسرار نجاحه مثل الأصناف الجاهزة والمطاعم والطريقة التي سنقدمها تعتبر اليوم من أفضل وأنجح الطرق ولا تتطلب الكثير من التكاليف وهي من أشهر الأطباق لدى المصريين الذين يفضلون تناولها في أي وقت العمل، كما يجب الإشارة أن طريقة عمل الفول المدمس تختلف من شخص لآخر فالبعض يريد فول مع صوص أو زيت ساخن أو طحينة أو بدون إضافات والآن سنتعرف على مكونات عمل الفول وكيفية تحضيرها من الصفر في المنزل دون فشل، تابعوا معانا طريقة التحضير بكل سهولة خلال السطور القادمة فهي من أشهر الطرق الممكنة.

طريقة عمل الفول المدمس

مكونات عمل الفول المدمس من أسهل المكونات الموجودة في مطبخك وتكون موفرة من أجل الجميع والمقادير المطلوبة لعمل الفول المدمس مثل المطاعم الشعبية كما يلي:

٢ كوب من الفول.

ملعقة صغيرة من الفلفل الحار.

حبة من الفلفل الأخضر المقطع مكعبات صغيرة.

ملعقة صغيرة من الكمون.

نصف كوب من العدس الأحمر.

٢ حبة من البصل (واحدة منهم مقشرة كاملة والأخرى مقطعة مكعبات صغيرة).

ملعقة صغيرة من الملح.

حبة من الطماطم المقشرة الكاملة.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

عصير حبة من الليمون.

ملعقة كبيرة من الزيت.

طريقة تحضير الفول المدمس بكل سهولة في المنزل

يمكنكم تحضير الفول المدمس بكل سهولة في المنزل، حيث تختلف طريقة طهي الفول من طريقة لأخرى والآن سنتعرف على هذه الطريقة التي ستنال إعجاب الجميع وهي كالتالي: