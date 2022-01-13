طريقة سحرية لصبغ الشعر بمواد طبيعية وخطوات سهلة وبسيطة والنتيجة رائعة

الكثير من النساء عاشقات لصبغ الشعر بشكل مستمر، وذلك قد يكون بغرض تغير الشكل من وقت لآخر، ولكن مع كثرة استخدام الصبغة الكيماوية قد تؤدي إلى تدمير الشعر، وزيادة تقصفه، وتلفه لذلك فمن الأفضل استخدام المواد الطبيعية لصبغ الشعر بالعديد من الألوان الجميلة، ولكنها آمنة على الشعر ولا تسبب أي أضرار، وسوف نعرض لكم بعض الوصفات التي تستخدم لصبغ الشعر من خلال متابعتنا.

افضل الطرق الطبيعية المستخدمة لصبغ الشعر

يمكنكم باستخدام مجموعة مختلفة من المواد الطبيعية صبغ الشعر بألوان مختلفة، وذلك لكل سهولة وبدون تكاليف عالية ومن أهم الطرق مايللي:

صبغ الشعر باللون الأشقر

يمكنكم بالفعل الحصول على شعر ذات لون أصفر فاتح، وهو من أكثر الألوان المنتشرة، وذلك من خلال الخطوات الآتية:

المكونات

نصف كوب من البابونج الطبيعي.

لتر من الماء.

ربع كوب من عصير الليمون المركز.

ملعقتين من زيت الزيتون.

طريقة الاستخدام

قومى بإضافة البابونج إلى المياه.

ارفعي المياه على النار حتى تغلي تمامًا.

أضيفي إلى المياه زيت الزيتون، وعصير الليمون.

اتركي الخليط حتى يبرد تمامًا.

أضيفي هذا الخليط على شعرك وتوزيعه على كل الأجزاء بالكامل.

غطي شعرك بقبعة بلاستيك.

اتركيه لمدة ساعة، ويفضل الوضع في مكان مشمس لمدة طويلة.

اغسلي شعرك بعد ذلك، وكرري هذه الوصفة للحصول على النتيجة.

صبغ الشعر باللون الأسود

هناك الكثير من النساء عاشقات اللون الأسود، ويتم الحصول على شعر باللون الاسود الجذاب من خلال اتباع الاتي:

اخلطي اربع اكياس من الشاي الأسود في لتر من الماء.

ارفعي الماء بالشاي حتى يغلي الخليط حيدّا.

اتركي هذا الخليط حتى يبرد.

قومي بوضع الخليط على الشعر بشكل كامل.

اتركي الخليط على الشعر لمدة ستة ساعات.

اغسلي شعرك بعد ذلك بالماء والشامبو.

كرري الوصفة كل أسبوع مرة واحدة.

صبغ الشعر باللون الاحمر

صبغ الشعر باللون الاحمر يعتبر من أجمل الألوان، وأجرأها، ويمكن الحصول على هذا اللون وذلك من خلال اتباع الآتي: