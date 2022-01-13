وصفات هندية لتطويل الشعر دون الحاجة لإنفاق الكثير من الأموال بمكونات بسيطة جدًا

يعد الشعر زينة المرأة وجمالها لذلك يتم الاهتمام والاعتناء به جيدًا فالكثير من السيدات وكذلك الفتيات أصحاب الشعر المجعد يبحثن دائما عن خلطات ووصفات لتنعيم الشعر وتطويله وفرده دون انفاق الكثير من المال في صالونات مستحضرات التجميل المعروفة ولأن الهنديات معروفات بالشعر الطويل الناعم الجميل جعل البحث يكثر عن وصفات هندية تعمل على تطويل شعرهنَّ في أسرع وقت وبنتيجة مضمونة؛ لذلك سوف أشرح لكم باستفاضة طرق الهنديات في تطويل شعرهن والحفاظ على جماله من خلال عدة وصفات بسيطة ومتوفرة دائما، فقط تابعي قراءة ما يلي عبر موقعنا الرائع ثقفني بالإضافة للعديد من المقالات الأخرى التي ستفيد جمالك.

الوصفة الأولى لتطويل الشعر قناع اللبن الرائب

المكونات

كوب لبن رائب

ملعقتان كبيرتان مسحوق أملا

طريقة تحضير قناع اللبن الرائب

نقوم بمزج المكونين؛ حتى نحصل على مزيج ناعم

نقوم بوضع المزيج على فروة الشعر

بعد وضعه بشكل جيد نتركه على الشعر مدة 30 دقيقة

نقوم بغسل الشعر بالشامبو ويجب أن يكون خال من الكبريتات ثم نقوم باستخدام البلسم

نقوم باستخدام القناع مرة أو اثنين في الأسبوع

الوصفة الثانية: قناع البيض

المكونات

بيضة

ملعقة كبيرة زيت زيتون

ملعقة كبيرة عسل

بونيه بلاستيك

طريقة تحضير قناع البيض

نخفق المكونات جيدًا حتى نحصل على مزيج

نضع القناع ( الخليط ) على فروة الشعر

نتركه على الشعر حوالي نصف ساعة

يفضل تغطية الشعر بالبونيه البلاستيك

نقوم بغسل الشعر بماء بارد ثم غسله بالشامبو الخالي من الكبريت

إستخدام بلسم بعد الشامبو ومن ثَمَّ غسله جيدًا

نستخدام هذه الوصفة مرة أو مرتين خلال الأسبوع

الوصفة الثالثة: قناع الصبار

المكونات

ورقة صبار

ملعقتان كبيرتان ماء

زجاجة رذاذ

طريقة تحضير قناع الصبار