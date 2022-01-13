بملعقة نشا اصنعي روج الشفايف الطبيعي الثابت بألوان جذابة ومختلفة بمكونات طبيعية 100%

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عمر شويل - جدة بملعقة نشا اصنعي روج الشفايف الطبيعي، الروج الطبيعي من السهل عمله من خلال مكونات بسيطة وتلك المكونات الطبيعية تساعد في الحصول على الروج المميز بنكهة ولون مميزين من السهل تطبيقه على الشفتين ومن خلال ما يلي توضيح لمقادير تعمل على تلوين الشفاه طبيعيا ودون الإضرار تماما بالجلد ومن الممكن أن يتم تحضيره لتفادي الضرر الواقع من جراء تطبيق أنواع الروج الكيميائي السيئة والتي قد تعمل على تقشر الشفاه وجفافها، وإليكِ عبر الآتي أفضل طريقة من الممكن من خلالها أن يتم عمل أفضل تركيبة ملونة للشفتين من السهل تطبيقها على الجلد مع توضيح أفضل طريقة مميزة نحضر بها روج طبيعي ملون ومعالج للشفاه.

طريقة عمل روج الشفايف الطبيعي

من الممكن لكل فتة تريد أن تطبق نوع من الأنواع للروج الطبيعي أن تقوم بالتحضير لتلك الوصف الأكثر تميز والتي من خلالها يكون من السهل علاج الشفاه من الكثير من المشكلات التي قد تتسبب فيها مكونات الروج الكيميائي الضار بالجلد وأبرزها جفاف وتشقق الشفتين وفيما يلي بيان بالمكونات البسيطة والتي من الممكن استعمالها لتحضير تلك النوعية من الأرواج الطبيعية:

المكونات

عليك القيام بإحضار أفضل المكونات للحصول على الروج الطبيعي المميز وأهم تلك المكونات ما يلي ذكره في النقاط القادمة:

ملعقتان من مكون الفازلين.

ملعقة من زيت لوز الحلو.

ملعقة من زيت جوز الهند.

ملعقتان من النشا.

ملعقة من الفانيليا.

القليل من مكون زبدة الشيا الطبيعية.

ملعقة من أي لون غذائي مفضل.

خطوات عمل روج الشفايف الطبيعي

الروج من السهل تحضيره من خلال الاتباع للآتي من تلك الخطوات القادمة:

قومي بإحضار وعاء ملائم وضعي فيه الفازلين لإذابته بالميكرو ويف.

بعد ذلك نضيف كمية الزيوت الطبيعية على الفازلين مع التقليب الجيد ثم إضافة اللون الطبيعي الغذائي مع التقليب الجيد.

تتم الإضافة لكل المكونات مع بعضها البعض مع التقليب وتجانس المكونات بشكل كامل وبعدها لا بد من وضعها بالثلاجة لتكون جاهزة للتطبيق بعد ذلك.

وتعد تلك الوصفة من أسرع وصفات التحضير للروج ومن السهل استعماله بشكل يومي وتطبيقه مفيد جدا للشفاه.

يمكنك عمل مرطب للشفايف عن طريق خلط ملعقة صغيرة من العسل مع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون مع ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند ونقوم بخلط جميع المكونات جيدا ثم قومي بوضع المزيج في إناء محكم الإغلاق ويمكنك تطبيق الخليط علي الشفاه مرتين يوميا لو اسبوعين وسوف تلاحظين ترطيب الشفايف بشكل كبير.