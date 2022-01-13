طريقة عمل صدور الفراخ بالصوص بطريقة سهلة وسريعة ومبتكرة وشهية ولذيذة

طريقة عمل صدور الفراخ بالصوص ، من الوجبات السريعة اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار، ومحببة ومفضلة لديهم ايضاً، كما أنها تحظى بإقبال الجميع أيضاً، نظراً لمذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وشكلها الخرافة أيضاً، حيث يقبل الكثير على تناولها في المطاعم، كما تتميز بقيمتها الغذائية العالية، وبفائدتها الصحية أيضاً، نظراً لاحتوائها على عناصر غذائية عديدة، بالإضافة إلى سهولة وسرعة تحضيرها، وبساطة مكوناتها أيضاً، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة مكرونة الفريدو بالدجاج وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل صدور الفراخ بالصوص بطريقة لذيذة بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات طريقة عمل صدور الفراخ بالصوص

تتكون طريقة عمل صدور الفراخ بالصوص من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

7 قطع شرائح دجاج.

حبة بصل مفرومة ناعم.

3 فصوص ثوم مفروم ناعم.

700 جم صلصة الطماطم (ويمكنكم الاستعانة بطريقة عمل صلصة الطماطم في المنزل بدلا من شرائها).

نصف كوب حليب.

10 جم زبدة.

10 مل زيت نباتي.

20 مل زيت نباتي.

100 جم جبنة موزاريلا مبشورة (ويمكنكم الاستعانة بطريقة عمل الجبنة الموزاريلا في المنزل بدلا من شرائها).

فلفل أسود.

زعتر.

ملح.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل صدور الفراخ بالصوص بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:

نضع مقلاة على نار متوسطة، ثم نضيف إليها الزبدة والقليل من الزيت، ونتركهم يذوبوا. ثم نضيف إلى المقلاة شرائح الدجاج، ثم نرش على الدجاج فلفل أسود. ثم نقلي الدجاج لمدة دقيقتين على كلا الجانبين. بعد ذلك نرفع شرائح الدجاج من على النار. ثم نضيف إلى المقلاة السابقة الزيت والبصل المفروم ناعم والثوم المفروم ناعم والملح، ثم نقلب باستمرار لمدة 5 دقائق. ثم نضيف صلصة الطماطم والزعتر ونقلب باستمرار قليلا. بعد ذلك نضيف الحليب ونقلب باستمرار قليلا. ثم نضيف شرائح الدجاج المقلية ونقلبهم قليلا. ثم نغطي المقلاة ونتركها على نار هادئة لمدة 5 دقائق. بعد ذلك نضيف جبنة موزاريلا مبشورة على الوجه ونغطي المقلاة، ثم نتركها لمدة دقيقتين. بعد ذلك نرفع الغطاء ونضيف على الوجه بقدونس مفروم ناعم. ثم نقدم صدور الفراخ بالصوص في طبق التقديم مع خبز البيتا وسلطة الطحينة والزيتون المخلل. وبصحة وعافية.

طريقة عمل سلطة الطحينة

المكونات

نصف كوب من الطحينة.

ملعقة صغيرة من الثوم المهروس.

عصير ليمونة.

علبة زبادي.

كمون مطحون حسب الرغبة.

٢ ملعقة كبيرة من الخل.

ملح حسب الرغبة.

شطة حسب الرغبة.

ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم ناعم.

ماء حسب الرغبة.

طريقة التحضير

نحضر وعاء، ثم نضيف إليه الطحينة والزبادي والخل وعصير الليمون والثوم المهروس والبقدونس المفروم ناعم والكمون والملح والشطة والماء، ثم نخلطهم جيدا. ثم نقدم سلطة الطحينة مع صدور الفراخ بالصوص وبالهنا والشفا.

طريقة عمل صلصة الهني مسترد

المقادير

نصف كوب من المايونيز.

٢ ملعقة كبيرة من الخردل.

ملعقتين كبار من العسل النحل.

رشة ملح.

رشة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة من الخل.

ربع ملعقة صغيرة من البابريكا.

ربع ملعقة صغيرة من الثوم البودر.

طريقة التحضير