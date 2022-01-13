أسرع بديل للعيش الفينو بحبة البركة بحشوات مختلفة

يعتبر بديل العيش الفينو ، من المعجنات والمخبوزات السهلة والسريعة والغير مكلفة، والتي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة وبساطة لتوافر مكوناتة في جميع المنازل، تعتبر هذه العجينة القطنية هي أفضل بديل للعيش الفينو، لأنها تحتوي علي مكونات صحية ومفيدة وغير ضارة، مثل البيض والحليب وهي مكونات غنية بالكالسيوم والفيتامينات اللازمة للجسم، وهي تحتوي علي مكونات بسيطة وغير مكلفة موجودة في كل منزل، لذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، طريقة عمل بديل العيش الفينو المنزل في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة.

مكونات عمل بديل العيش الفينو

من هنا سوف نتعرف علي مكونات عمل هذه العجينة القطنية وهي كالاتي:-

كوب من الحليب الدافئ .

4 أكواب من الدقيق الأبيض.

2 معلقة كبيرة من الزبدة.

2 معلقة كبيرة من السكر.

معلقة كبيرة من الخميرة الجافة.

مقدار معلقة صغيرة من بكينج بودر.

معلقة صغيرة من الملح.

بيضة كاملة + بياض بيضة.

للدهن الوجه:-

صفار بيضة.

معلقة كبيرة من الحليب السائل.

معلقة صغيرة من الفانيليا.

حبه البركة.

الحشو:-



شرائح من الجبنة الشيدر.

شرائح من الشوكولاتة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف من خلال السطور الأتية علي خطوات تحضير بديل العيش الفينو في المنزل بكل سهولة وهي كالتالي:-

في طبق عميق نضع الحليب الدافئ، والسكر والخميرة ونقلب جيداً، وتترك جانباً لتتفاعل لمدة 5 دقائق. بعد ذلك في العجان الكهربائي، نضع البيضة وبياض البيضة، والملح وبكينج بودر وخليط الحليب السابق ونقلب جيداً. ثم نقوم بإضافة الدقيق بالتدريج، ونعجن على سرعة متوسطة حتي يتجانس الخليط، بعد ذلك نضيف الزبدة ونعجن لمدة 10 دقائق. توضع في طبق وتغطي وتترك لتتخمر في مكان دافئ، لمدة نصف ساعة حتى ترتاح ويتضاعف حجمها. بعد ذلك نأخذ العجينة ونقسمها إلي كرات متوسطة الحجم، نأخذ كرة ونفردها بسيط بشكل طولي، ثم نضع شريحة من الجبنة الشيدر ونغلق الأطراف جيداً. بعد ذلك نقوم بعمل واحده أخرى، ونضع شريحة من الشوكولاتة وهكذا حتى الانتهاء من باقي الكمية. ثم ترص الأصابع في صينية بها ورق زبدة، وتغطي وتترك لتتخمر في مكان دافئ لمدة نصف ساعة قبل الخبز. بعد ذلك تدهن بخليط صفار البيض والحليب والفانيليا، وترش بقليل من حبة البركة وتخبز في فرن ساخن مسبقاً، على درجة حرارة 180 مئوية، في رف أوسط لمدة 20 دقيقة. وعند تمام النضج وأخذ لون ذهبي، تخرج وتترك لتبرد تماماً، ثم تقدم بجانب كوب من الشاي أو الحليب بألف هنا وشفا.

بعض النصائح المهمة لنجاح الوصفة

من هنا سوف نتعرف علي هذه النصائح وهي كالاتي:-