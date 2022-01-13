نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بملعقة شاي وملعقة نشا تخلصي من الشيب حتي لو كان شعرك كله ابيض صباغة طبيعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة اقوي الوصفات الطبيعية لصبغ الشيب قد جمعنا اليكم اليوم وصفات طبيعية تعمل على صبغ شيب الشعر بعدة الوان مختلفة، فتعتبر الصبغات الطبيعية من أفضل الطرق الفعالة في اخفاء الشعر الأبيض سريعا، كونها لا تحتوي على مواد كيميائيّة تضر الشعر أكثر من نفعها، ولذلك نقدم اليوم وصفة الشاي لصبغ الشعر باللون الاسود اللامع ووصفة القهوة لصبغ الشعر باللون البني الغامق.

صباغة الشعر الابيض

هناك الكثير من الوصفات الطبيعية التي تلعب دورا هاما في صبغ الشعر الأبيض واليوم اتينا اليكم بأفضلها ومن تلك الوصفات الرائعة هي وصفة القهوة التي تقوم على صبغ الشعر الأبيض سريعا باللون البني، فمن خلال تطبيق اربع ملاعق كبيرة من مسحوق القهوة الخام مع اربع اكواب ماء في وضع وقومي بغليه جيدا ثن يترك ليبرد ويصفي بعدها ويوضع في بخاخة ويوزع خليط الشاي على الشعر الأبيض، ويترك حتي يجف ثم يشطف بالماء البارد.

وصفة لصبغ الشعر الأبيض باللون البني

يمكن ايضا تطبيق وصفة الكاكاو والنسكافية الفاعلة في صبغة الشيب وتغيير لونه إلى اللون البني الجذاب، عن طريق غلي خمس اكواب من مسحوق النسكافية مع خمس اكواب من الكاكاو مع خمس أكواب من الماء، ثم يترك الخليط على جانب حتي يبرد، ويوزع على الشعر ويغطي بمنشفة حتي يجف ويغسل الشعر بالماء الفاتر.

يمكن ايضا اتباع تلك الوصفة بطريقة اخري، وهي وضع في وعاء خمس ملاعق من النسكافية، مع خمس ملاعق من الكاكاو ويضاف اليهم خمس ملاعق كبيرة من خل التفاح وملعقة من معجون الأسنان ويمزج الخليط جيدا ثم يوزع على الشعر ويترك لمدة ساعتين قبل شطفه بالماء البارد والشامبو، حيث يعمل خل التفاع على تثبيت اللون لفترة طويلة من استخدام الوصفة.

عصير البرتقال مع زيت الزيتون لصبغ الشعر باللون البرتقالي

من الوصفات الطبيعية التي تساعد في تحويل لون الشعرمم الابيض للون البرتقالي مع تغطية مذهلة هي وصفة عصير البرتقال الذي يصبغ الشيب لفترة طويلة تصل لاسابيع، عليكي بعد خلط كوب كبير من عصير البرتقال مع ربع كوب من زيت الزيتون، يوزع المزيج على الشعر ثم يترك حتي مرور ساعتين بعدها ويشطف الشعر بخل التفاح.