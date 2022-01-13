بنكهة البرتقال اعملي أحلى جمبري بالبرتقال بطعم رائع ومذاق ولا اروع

يعد الجمبري بالبرتقال من الأكلات البحرية المعروفة التي يقبل عليها الكثيرين، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضيره بسهولة في المنزل، وهنا سوف نقدمه بطعم رائع ومذاق مختلف بنكهة البرتقال، ايضاً يتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي الجمبري والبرتقال، ايضاً طريقة تحضيره لا تأخذ الكثير من الوقت، ويعرف عن الجمبري بفوائده الكثيرة للجسم حيث يحتوي على نسبة عالية من الفسفور المفيد للجسم، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل جمبري بالبرتقال شهي في المنزل.

مقادير عمل جمبري بالبرتقال

يحتوي الجمبري بالبرتقال على مكونات بسيطة وغير مكلفة هيا بناء نتعرف عليها وهي كما يلي:-

ملعقتان كبيرتان من النشا.

٢ حبات من البصل الأخضر المقطع.

بياض بيضة.

٣ ملاعق كبيرة من السمسم.

ملعقتان كبيرتان من صويا صوص.

نصف كيلو من الجمبري الكبير.

ملعقة كبيرة من السكر البني.

نصف كوب كريز مجفف.

رشة من الملح.

كوب من عصير البرتقال.

رشة من الفلفل الأسود.

ملعقتان كبيرتان من زيت الكانولا.

طريقة الإعداد والتحضير

سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير جمبري بالبرتقال في المنزل هيا نتعرف عليها وهي كما يلي:-

نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بخلط النشا مع بياض البيض والسمسم والملح والفلفل ونخلطهم جيداً. بعد ذلك نقوم بإضافة الجمبري ونغطيه بالخليط ونتركه خمس دقائق حتى يتشرب الخليط. ثم نقوم نحضر طاسة على النار ونقوم بوضع الزيت مع الجمبري ونتركه على النار لمدة لا تقل عن دقيقة واحدة حتى يأخذ اللون الذهبي. بعد ذلك نقلبه على الجانب الآخر ونتركه لمدة دقيقة ثم نخرجه على مناديل المطبخ. ثم نستخدم الطاسة ونسكب بها عصير البرتقال والكريز المجفف والسكر والصويا ونقلبهم جيداً حتى يغلي. بعد ذلك نتركه على النار لمدة لا تقل عن خمس دقائق حتى ينضج في الصوص ثم وضعه في طبق التقديم ويصبح جاهز للتقديم بجانب سلطة الطحينة وسلطة الخضراوات. وبهذا نكون قد قدمنا أحلى طبق جمبري بالبرتقال لأحلى مشاهدين ومتابعين وبالهنا والشفا.

فوائد قشور البرتقال للبشرة

هناك عدة فوائد لقشور البرتقال على البشرة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-