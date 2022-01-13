بطريقة بسيطة اعملي تشيكن ستربس بالفرن بطعم رائع ومذاق مختلف

يعد التشيكن ستربس بالفرن من الأطباق الشهية والمختلفة التي يقبل عليها الجميع من الصغار والكبار، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضيره بسهولة في المنزل، ايضاً يتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي الدجاج المخلي والزبادي وبعض التوابل، فكثير من الأمهات تردن تحضيره في المنزل دون الحاجة إلى شراءه من الخارج، ايضاً طريقة تحضيرها لا تأخذ الكثير من الوقت بجانب الكاتشب والطحينة، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل تشيكن ستربس بالفرن مقرمش في المنزل.

مقادير عمل تشيكن ستربس بالفرن

يحتوي التشيكن ستربس بالفرن على مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كمان يلي:-

٣ ملاعق كبيرة من الزبادي.

٥ ملاعق كبيرة من الدقيق.

٢ حبات من البيض.

نصف ملعقة صغيرة بصل بودر.

ملعقة صغيرة بهارات دجاج.

نصف كيلو من صدور الدجاج الم

رشة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

٣ أكواب كورن فلكس.

نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل البودر.

٣ ملاعق كبيرة من البقدونس المفروم.

طريقة الإعداد والتحضير

سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير التشيكن ستربس بالفرن هيا نتعرف عليها وهي كما يلي:-

نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بوضع قطع الدجاج مع إضافة الفلفل والملح والبصل البودر والزنجبيل ونقلبهم جيداً. بعد ذلك نقوم بإضافة الزبادي وبهارات الدجاج، ثم نحفظه في الثلاجة لمدة ساعة كاملة. في ذلك الوقت نقوم بفرم الكورن فليكس بالنشابة بشكل خشن قليلاً ثم نخلطه مع البقدونس والملح والفلفل جيداً. بعد ذلك نخرج الدجاج من الثلاجة، ثم نخفق البيض مع زيت الزيتون ثم نغلفه بالدقيق ثم البيض، ثم بالكورن فليكس. ندخل الدجاج الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ درجة مئوية لمدة لا تقل عن ٣٠ دقيقة مع التقليب المستمر من حين لآخر ثم نخرجها من الفرن وتصبح جاهزة للتقديم مع السلطات والكاتشب. وبهذا نكون قد قدمنا أحلى طبق تشيكن ستربس بالفرن لأحلى متابعين ومشاهدين وبالهنا والشفا.

طريقة عمل سلطة الطحينة

سوف نقدم طريقة عمل بسيطة التحضير سلطة الطحينة في المنزل هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:-