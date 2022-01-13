سر كبده ساندوتشات العربيات ... طريقة عمل سندوتشات ألكبده بتاعت عربيات الشارع بنفس الطعم الجميل

طريقة عمل سندوتشات ألكبده، ساندوتشات ألكبده من أشهى الوصفات والتي يعشقها الجميع وهي وصفة سهلة وسريعة توفر لربة المنزل الوقت والجهد وبمكونات موجودة في كل منزل كما أن ألكبده مفيده جداً للجسم، فهي تحتوي على نسبة من الحديد لذلك ينصح بتناولها من قبل أمراض الأنيميا ونقص الحديد، منا أن السندوتشات سريعة يمكن أخذها في الرحلات أو أثناء العمل، كما تتجنب الأمهات غالبا شرائها لعدم معرفة مصدرها أو محتوياتها لذلك تقوم بصنعها في البيت.

طريقة عمل سندوتشات ألكبده

دايما يفضل بعض الناس شراء ألكبده من الخارج لطعمها المميز وفى مقالنا هذا قدمنا لكم كيفية تحضير سندوتشات ألكبده بطريق مختلفة.

مكونات سندوتشات ألكبده

طريقة تحضير سندوتشات ألكبده

احضري وعاء عميق وضعيه على النار حتى يسخن جيدا.

ضعي في الوعاء الزيت ثم اتركيه يسخن.

ضعي مكعبات ألكبده وعليها الخل.

قومي بتقطيع الفلفل الرومي الحار وضعيه علي ألكبده وقلبيهم جيدا.

يضاف عصير الليمون ألكبده عند التقديم.

أسهل طريقة لتحضير سندوتشات ألكبده

مكونات سندوتشات ألكبده

نصف كيلو من ألكبده.

ملعقة كبيرة من الثوم المفروم .

2 قرن فلفل حار.

ملح وفلفل .

كزبرة ناشفة.

ليمون حسب الرغبة .

ملعقتين كبار من الزيت.

طريقة تحضير سندوتشات ألكبده

نقوم بتقطيع ألكبده إلى شرائح رفيعة .

الثوم يجب أن يكون مفروم ناعم .

نقوم بتقطيع الفلفل الحار حسب الرغبة.

نضع وعاء علي النار وبه الزيت ثم نضيف إليه الثوم ونقلب ثم بعدها شرائح ألكبده.

بعد مرور دقيقتين وننزل بالفلفل الأسود والملح والكزبرة .

وبعد أن تنضج يتم استخراجها على طبق وتزين بقدونس مفروم.

طريقة اخرى لتحضير سندوتشات ألكبده بطريقة بسيطة

مكونات سندوتشات ألكبده

نصف كيلو كبده مقطعة مكعبات .

3 حبات بصل كبار.

2 قرن فلفل وشطه.

حبة طماطم.

2 فص ثوم .

البهارات السبعة .

ملح وفلفل وكمون وكزبرة جافة.

ملعقتين زيت .

طريقة تحضير سندوتشات ألكبده