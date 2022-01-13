انسي شعر الجسم.. معجزة الفازلين لإزالة الشعر كله من الجذور بدون ألم دون وبدون رجوع وصفه خطيرة

انسي شعر الجسم.. معجزة الفازلين لإزالة الشعر كله من الجذور بدون ألم من الممكن الاستفادة من الفازلين في التخلص من الشعر الموجود في منقطة العانة، حيث أنه يساعد في التقليل من ظهور الشعر الذي يعتبر واحد من المشاكل التي تعاني منها الفتيات والسيدات، وهذا ما يكون له سبب في التأثير على حالتها النفسية فقد نتعرف معا على طريقة من اجل التخلص من الشعر الزائد بدلا من استخدام الطرق التقليدية التي تستخدم في إزالة الشعر ويكون لها تأثير واضح على الجلد مما ينتج عنه التهيج به والإحمرار والتورم في البشرة، فقد نتعرف معا على طريقة استخدم مزيل الشعر المكون من الفازلين.

انسي شعر الجسم.. معجزة الفازلين لإزالة الشعر كله من الجذور بدون ألم

من الممكن ان يتم تحضير مكون طبيعي للتخلص من الشعر الزائد الموجود في منطقة العانة والموجود في البشرة والأماكن الحساسة، حيث تتكون هذه الوصفة من المكونات التالية:

مكونات وصفة إزالة الشعر بالفازلين

ملعقة من الفازلين

ملعقة نشا أبيض

كمية بسيطة من الدقيق

كمية من ماء الورد

عصير الليمون

فيتامين E

طريقة تحضير الوصفة الخاصة بإزالة الشعر

يتم التخلص نهائيا من الشعر الكثيف الموجود في منطقة العانة ومنطقة الابط بطريقة سهلة، عن طريق تحضير وصفة طبيعية في المنزل تتكون من مجموعة من المكونات الأساسية التي ذكرناها ويتم تحضيرها بالطريقة التالية:

أولا يتم خلط الفازلين مع النشا والدقيق وماء الورد وفيتامين e وعصير الليمون، ويتم تقليب المكونات جيدا بشكل قوي ومن ثم العمل على وضع كل المكونات على البشرة باتجاه نمو الشعر. ومن ثم يتم تركها خمس دقائق فقط وبعدها يتم نزع هذه الوصفة بالاتجاه المعاكس لنمو الشعر حتى يتم إزالة أكبر كمية من الشعر بطريقة سريعة وسهلة. فهذه الوصفة فعالة وأفضل بكثير من الطرق التقليدية التي تعمل على التخلص من الشعر والتقليل من نموه أكبر قدر ممكن.

فوائد خلطة الفازلين لإزالة الشعر