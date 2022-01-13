نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكيس نسكافيه تمتعي بلون شعر بني راائع وتغطية مثالية للشيب.. لون رائع من أول استعمال بدون حنة في المقال التالي

عمر شويل - جدة صبغ مقوية للشعر توفر الوصفات الطبيعة عدد كبير من الوصفات والخلطة التي تعمل بفاعلية على صباغة الشيب كما تكون عامل اساسي في تقوية الشعر، وذلك بالطبع عكس الصبغات الكيميائية التي ترهق وتزيد من عملية اتلاف الشعر بشكل تدريجي، وعبر السطور التالية بالمقال نوفيكم بأقوى الوصفات لصبغ الشيب المبكر.

صبغة تخفي الشيب المبكر نهائيا

في حال رغبة البعض في تحويل لون الشعر الأبيض إلى اللون البني يمكن عن طريق وصفة الكاكاو التي تلعب دورا هاما في تغطية الشيب المبكر مع تكرار استخدام الوصفة، ويرجع ذلك إلى غني مسحوق الكاكاو بالعديد من مواد المضادة للأكسدة، بجانب قدرتها الهائلة في تقوية الشعر، فضلا على دخول الكاكاو في علاج الكثير من مشاكل الشعر المتعددة من بينها تلف الشعر والتقصف نتيجة أجراء وتطبيق الكثير من المواد الكيميائية على للشعر سواء الصبغات أو الكريمات.

فضلاً على اعطاء للشعر لمعان وحيوية عن طريق تدفق الدم لداخل فروة الرأس مما ينتج عنه تغذية بصيلات الشعر، كما تقوم الكاكاو في المساهمة على تطويل وتكثيف الشعر.

الكاكاو لصبغ الشيب

عن طريق دمج ثلاثة ملاعق كبيرة الكاكاو المطحونة ويضاف عليهم كوب صغير من زيت الزيتون مع ملعقتان كبيرتان من الكركم مع قطرات من زيت السمسم، تمزج المكونات معا ثم يوزع خليط الكاكاو على الشعر الأبيض ويترك لمدة ساعة ثم يغسل الشعر بالماء البارد.

صبغ الشعر بالكاكاو فقط

كما يمكن صبغ الشعر بالكاكاو فقط عن طريق استعمال كمية من الكاكاو الثقيلة ثم يضاف عليها كوبان من الماء وتترك على النار حتي تصل للغليان، ترفع من على النار حتي تبرد يتم توزيعها على كامل الشعر وبعد مرور ساعتين على الأقل يشطف الشعر بالماء الفاتر.

صبغ الشعر بكيس نسكافية

لشعر بني مميز يمكن استخدام كيس واحد من النسكافية مع كاس من الماء ويوضع في وعاء حتي يغلي ثم يصفي ويوزع على الشعر ويترك ثلاث ساعات قبل شطف الشعر بالماء البارد، ويفضل غسل الشغل بخل التفاح لتثبيت لونه.

صبغة الشعر باللون المحمر

بالنسبة عشاق اللون ابمحمر اليكي أقضل وصفة على الإطلاق لصبغة الشغر بالاون المحمر الفاتح عن طريق نقع او غلي كمية مناسبة من الكركديه ويفضل أن يضاف إليه حبة من الشمندر ويوزع على الشعر بالكامل، ويترك بين ساعتين او ثلاثة قبل أن يشطف بخل التفاح، ينبغي الحرص على تكرار تلك الوصفة مرة كل شهر لاستمرار اكتساب اللون.

الحصول على صبغة للشعر الأبيض باللون الاصفر

مع عصير الليمون ستحصلين على شعر باللون الأصفر وتغطية مثالية للشعر من خلال تطبيق الخلطة على الشعر، فهي تعتبر من الوصفات المميزة في إخفاء وصبغ الشيب ولكن لا تخفي أو تصبغ لون الشعر البني أو الأسود عن طريق توزيع كوب من عصير ااايمون على الشعر والجلوس في الشمس لمدة 40 دقيقة قبل شطف الشعر بالماء الفاتر، تكرر العملية مرة من كل أسبوع من أجل المحافظة على ثبات اللون الأصفر.