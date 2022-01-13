طول عمرنا بنغسل الفراخ غلط.. خطورة غسل الدجاج قبل الطهي صدمة لن تعلمها من قبل

غسل الدجاج من الأمور التي تقوم بها الكثير من السيدات ولكنها لا تعرف مدى خطورتها على الصحة، فقد يكون لها تأثير واضح سلبي على الصحة وتكون السبب في التعرض إلى الوفاه في بعض الحالات، وقد أثبتت الدراسات العلمية أن غسيل الدجاج يسبب في انتشار بكتيريا السالمونيلا الضارة على الصحة والتي تجعل الشخص معرض إلى الوفاه، وأكدت الأبحاث على هذا أن الدجاج يجب أن يطهي بدون غسل حيث أنه يتخلص من البكتيريا والفطريات بشكل سريع من خلال الحرارة.

خطورة غسل الدجاج قبل الطهي

غسل الدجاج قبل الطهي يكون السبب في الإصابة ببعض من الامراض الخطيرة التي تؤثر على الصحة والتي تتمثل في الإصابة بالتسمسم في الكثير من الحالات.

وهذا بالإضافة إلى انتشار الجرثومة هذه في جميع أركان المطبخ مما قد يكون سبب في الإصابة بالأمراض المختلفة التي يكون الجسم في غنى عنها.

فينصح بعدم غسل الدجاج قبل إتمام عملية الطهي لتجنب الإصابة بالأمراض، ومن ثم العمل على طهيها حتى تتمكن من التخلص تماما من البكتيريا الموجودة فيها بسهولة.

يجب غسل اليدين في كل مرة يتم مسك الدجاجة بها حتى لا ينتقل الفيروس إلى جسم الإنسان ومن ثم يصاب المرض الخطير، فهذا الغسيل المستمر لمدة عشرون ثانية يساعدك في قتل البكتيريا نهائيا الموجودة على الجلد.

ويجب ان تقومي بترتيب أدوات المطبخ جيدا ومن ثم استخدام لوح لتقطيع الدجاج عليه وسكين معينة يتم استخدامها.

طريقة طهي الدجاج الجيدة