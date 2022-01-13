اسحري الكل بجمالك.. مكون سحري لتبييض وتنظيف البشرة والتخلص من الرؤوس السوداء والشعر الزائد

اسحري الكل بجمالك.. مكون سحري لتبييض وتنظيف البشرة ، وتعد مشكلة الشعر الزائد من المشاكل الشائعة التي تعاني منها الفتاة وتتسبب لها في الإحراج وخاصة أن الشعر صغير جدًا وقد لا يُرى بوضوح، وقد تلجأ الفتيات إلى وسائل إزالة الشعر الغير صحية وغير جيدة والتي قد تزيد من نمو الشعر وغزارته كماكينات إزالة الشعر والكريمات التي قد تتسبب في اسمرار البشرة مع إزالة الشعر، وسنقدم لكم شرح تفصيلي لكيفية عمل الوصفة واستخدامها تابعي معنا الوصفه بالخطوات.

كيفية تحضير وصفة التخلص من الرؤوس السوداء والشعر الزائد

مكونات الطريقة:-

ملعقة جيلاتين كبيرة.

ملعقتان كبيرتان من الحليب الطازج.

خطوات الطريقة:-

ضعي المكونات كلها في وعاء مناسب وقلبيهم جيدًا وسخنيهم داخل الفرن الكهربائي أو الميكروويف حتى يغلي الخليط لمدة أقل من دقيقة.

اتركي الخليط خمس دقائق لا أكثر ثم قومي بوضع الخلطة على أنفك والمناطق التي ينمو فيها الشعر بغزارة واتركيه لمدة نصف ساعة.

بعد ذلك أزيلي الخليط من على بشرتك بطريقة لطيفة وبرفق حتى لا تخدشي بشرتك وكرريها مرتين كل أسبوع.

ماسك إزالة الرؤوس السوداء من الأنف

مكونات عمل الماسك

بيضة واحدة (بياض فقط).

مناديل ورق.

خطوات تحضير الماسك

باستخدام فرشاة ناعمة قومي بغمسها داخل بياض البيض وأدهني بها أنفك وخاصة عند منطقة ظهور البثور على الأنف.

ضعي طبقة من المناديل على أنفك وتحتها طبقة بياض البيض واتركيها حتى تجف من على أنفك وكرري الخطوة أكثر من مرة واتركي المنديل على أنفك لمدة نصف ساعة.

عند إزالة المناديل ستلاحظين أن الرؤوس قد خرجت مع المنديل وأصبحت الأنف ناعمة وخالية من البقع والبثور.

كرريها عند ظهور البثور لمدة شهر حتى يتم التخلص منها تمامًا.

أبرز النصائح للتخلص من البثور السوداء