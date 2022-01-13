اعملي المعمول السعودي بالتمر والسمن البلدي على أصوله بطريقة سهلة وصحية وافضل من محلات المخبوزات

المعمول السعودي بالتمر والسمن البلدي من أشهي واحلي المخبوزات والحلويات المشهورة في دول الوطن العربي، وهى تتميز بطعمها اللذيذ والمميز وقوامها الهش والجميل، وممكن نضيف للمعمول السعودي العديدة من الحشوات المتنوعة وقد يكون الحشو ملبن، أو مكسرات، أو عجوة، أو علي حسب الرغبة وهى عادة عند اغلب المصريين وتكون فرحة في المناسبات السعيدة والاعياد، ويمتاز المعمول بسهولة عمله في المنزل بأقل تكلفة ممكنة وسعر بسيط، ولذلك فإن معظم النساء يسارعون في البحث عن عملها في البيت لكي تكون ومفيدة وصحية وأفضل من شرائها من محلات الحلويات، ولذلك نقدم لكم افضل طريقة لعمل المعمول السعودي بالتمر.

طريقة عمل المعمول السعودي ومكوناته

المكونات

كوبان من الدقيق وربع من الدقيق ويكون من نوع دقيق الحلويات.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

رشه من الملح.

ملعقة صغيرة من الهيل.

نصف كوب من السكر البودر الناعم.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

بيضة واحدة.

نصف كوب من الزبدة الطرية أو ربع كوب سمنة بلدي.

مكونات الحشو

كمية مناسبة من عجينة التمر الطرية.

رشه من القرفة.

كمية مناسبة من السكر البودر.

طريقة التحضير