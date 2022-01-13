نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعملي المعمول السعودي بالتمر والسمن البلدي على أصوله بطريقة سهلة وصحية وافضل من محلات المخبوزات في المقال التالي
المعمول السعودي بالتمر والسمن البلدي من أشهي واحلي المخبوزات والحلويات المشهورة في دول الوطن العربي، وهى تتميز بطعمها اللذيذ والمميز وقوامها الهش والجميل، وممكن نضيف للمعمول السعودي العديدة من الحشوات المتنوعة وقد يكون الحشو ملبن، أو مكسرات، أو عجوة، أو علي حسب الرغبة وهى عادة عند اغلب المصريين وتكون فرحة في المناسبات السعيدة والاعياد، ويمتاز المعمول بسهولة عمله في المنزل بأقل تكلفة ممكنة وسعر بسيط، ولذلك فإن معظم النساء يسارعون في البحث عن عملها في البيت لكي تكون ومفيدة وصحية وأفضل من شرائها من محلات الحلويات، ولذلك نقدم لكم افضل طريقة لعمل المعمول السعودي بالتمر.
طريقة عمل المعمول السعودي ومكوناته
المكونات
- كوبان من الدقيق وربع من الدقيق ويكون من نوع دقيق الحلويات.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- رشه من الملح.
- ملعقة صغيرة من الهيل.
- نصف كوب من السكر البودر الناعم.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- بيضة واحدة.
- نصف كوب من الزبدة الطرية أو ربع كوب سمنة بلدي.
مكونات الحشو
- كمية مناسبة من عجينة التمر الطرية.
- رشه من القرفة.
- كمية مناسبة من السكر البودر.
طريقة التحضير
- نخلط المكونات مع بعض ثم نضربها بالمضرب الكهربائي جيدا وهى الدقيق والسكر والبيكنج بودر وكافة البهارات ثم نضع إليه السمنة والزبدة الطرية ونخلطهم جيدا مع المكونات الجافة وذلك بالمضرب علي سرعة متوسطة حتي يتحول الخليط إلي ما يشبه الرمال الرطبة.
- ثم نقوم بخفق البيضة في إناء عميق مع كمية الفانيليا السائلة ثم نضيفهم إلى العجينة ونقوم بعجنهم جيدا حتي أن تتماسك العجينة وتصبح متماسة وطرية.
- ثم بعد ذلك نضع العجينة علي منضدة الطبخ ونقوم بعجنيها باليدين جيدا لمدة خمسة دقائق تقريبا حتي تتماسك العجينة وتصبح لينة وطرية.
- ثم نأتي بالحشوة وذلك من خلال رشه قليلة من القرفة ونضعها على عجينة التمر ثم نقوم بعد بعجنيها باستخدام اليد حتي تختلط جيدا.
- وبعد ذلك يتم أخذ قطعة من العجينة على شكل كرة ويتم وضعها وبسطها علي كفة اليد ونأتي بكمية من التمر ونضعها فوق العجينة وبعد ذلك نقوم بغلقها وتقفيلها بشكل جيد ونقدمه في طبق التقديم وبجانها فنجان من الشاي أو اللبن أو القهوة السادة.
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