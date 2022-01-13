بمكونات بسيطة اعملي مكرونة بالصوص الأبيض والمشروم بالطعم الإيطالي

تعد المكرونة بالصوص الأبيض والمشروم من الأكلات الشهية التي يقبل عليها الكثيرين من الصغار والكبار، وهي من الوجبات الإيطالية المعروفة والمشهورة في إيطاليا، وهنا سوف نقدمها بطعم رائع ومذاق مختلف، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضيره بسهولة في المنزل حتى تستطيع الأمهات تحضيرها في المنزل، ايضاً تتكون المكرونة بالصوص الأبيض من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي المكرونة والصوص، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل مكرونة بالصوص الأبيض والمشروم الشهية في المنزل.

مقادير عمل مكرونة بالصوص الأبيض

تحتوي المكرونة بالصوص الأبيض من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-

ربع كيلو من المكرونة.

٣ فصوص من الثوم المفروم.

ربع كوب من البصل المفروم.

رشة من جوزة الطيب.

كوب ونصف من كريمة الطهي.

ربع كوب زبدة غير مملحة.

رشة من الملح.

كوب ونصف من المشروم.

رشة من الفلفل الأسود.

ربع كوب من الجبن الشيدر المبشور.

بقدونس مفروم.

طريقة الإعداد والتحضير

سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير مكرونة بالصوص الابيض والمشروم هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

نحضر مقلاة ونضع بها مكعب من الزبدة مع ٣ ملاعق من زيت الزيتون ثم نضيف البصل مع التقليب حتى يذبل. بعد ذلك نقوم بإضافة الثوم ثم ننزل بالمشروم الشرائح ثم نتركه على النار حتى يتشرب ماءه. ثم نقوم بإضافة ربع كوب من ماء سلق المكرونة مع الكريمة والجبنة والبهارات والمكرونة ونقلبهم جيداً. بعد ذلك نقوم بإضافة الصوص والمشروم، ثم ننزلها من على النار ونضعها على طبق التقديم وتصبح جاهزة للتقديم. وبهذا نكون قد قدمنا أحلى طبق مكرونة بالصوص الأبيض لأحلى مشاهدين وبالهنا والشفا.

فوائد البصل على الجسم

هناك عدة فوائد للبصل على الجسم هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

يساعد على تعزيز الجهاز المناعي ويقي من كثير من الأمراض ويحمي من العدوى. يقي من الإصابة بالأنيميا ويعزز كرات الدم الحمراء ويزيد إنتاجها ويقلل من الإصابة باقى الدم. يخفض من خطر الإصابة بالأمراض السرطانية وتحمي خلايا الجسم من الجذور الحرة.

أهم فوائد الثوم للجسم

هناك عدة فوائد الثوم للجسم هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-