“بالزنجبيل” … جربي غسل الدجاج وتعقيمه بالطريقة السحرية وهتبهرك الريحة

غسل الدجاج وتعقيمه بالطريقة السحرية، العديد من عشاق الدجاج بجميع اشكالة واصنافة، يبحثوا دائما عن افضل طريقة لتعقيم وتطهير الدجاجة وغيرها من الطيور بطريقة صحية وفعالة، وذلك لضمان التخلص من جميع البكتريا والجراثيم الضارة، وخاصة السيلمونيلا وهو بكتريا تتواجد في الطيور النيئة، وعبر موقعنا ثقفني نضع لكم طريقة عبقرية وغير مكلفة لتعقيم الدواجن، من خلال مكونات بسيطة قد لا تكلفك اكثر من خمس جنيهات، وسوف نضمن لكي عزيزتي إن تحصلي علي طعم ولا اروع للدواجن من اليوم، حيث إن اهم ما يميز مذاق الدجاجة هي تعقيمها جيدا قبل البدأ في تتبيلها والقيام بتسويتها.

غسل الدجاج وتعقيمه بالطريقة السحرية

نوفر لكم طريقة غسل الدجاج وتعقيمه بالطريقة السحرية، والتي تبحث عنها يوميا ملايين من السيدات حول العالم، فقط حضري بعض المكونات والتي تشمل نوعين من الخضاء وبعض التوابل، واليكم عرض تفصيلي بها

ملعقتين من الزنجبيل.

معلقة ملح.

عصير ليمون.

معلقتين سكر.

خطوات تحضير الدواجن لتعقيمها

وبعد أن عرضنا لكم المواد اللازمة للقيام بتحضير الدواجن، وكذلك غسل الدجاج بطريقة صحية وفعالة، نعرض لكم الطريقة بشكل اوضح

وعاء كبير بيه لتر من الماء. قومي بوضع الزنجبيل والسكر والملح والليمون. ابدائي في اذابة المواد السابق توضيحها جيدا في الماء. أخيرا قومي بوضع الدجاجة في المحلول، حسب رغبتك في تحضيرها، حيث يمكنك وضعها سليمة أو مقطعة الي أجزاء. اتركي الدجاجة في هذا المحلول لمدة 5 ساعات علي الاقل.

افضل طريقة لسلق الدجاج

ونستكمل معكم عبر موقعنا ثقفني في عرض تقرير مفصل حول تحضير الدجاج بطريقة مبهرة، والآن نوضح لكم الطريقة الافضل لسلق الدجاج