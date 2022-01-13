أسرار نجاح بسكويت السمسم المقرمش احلي من المحلات

طريقة عمل بسكويت السمسم وهو من الحلويات اللذيذة، وهو مناسب للاطفال أيام المدرسة وأيام الامتحانات، كما أنه يمكن أكله مع المشروبات الساخنة مثل الشاي، ويمكن لربة المنزل اعداده في البيت بكل سهولة ، ومن خلال موقع ثقفني سنقوم بتنفيذه بخطوات سهلة المتابعة في منزلك، باستخدام مكونات متوفرة بسهولة في مطبخك.

مقادير بسكويت السمسم

سنوضح لكم الآن عبر هذا المقال المكونات التي سنقوم من خلالها بعمل بسكويت السمسم وستكون كالتالي:

نصف كوب زبدة أو سمن وملعقة صغيرة سكر

زوج من البيض

ثلاثة أكواب رقيقة من الدقيق الأبيض

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كوب سمسم 14 كوب حليب سائل أو حسب المعجون طريقة التحضير

طريقة تحضير بسكويت السمسم