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عمر شويل - جدة أسرار نجاح بسكويت السمسم المقرمش احلي من المحلات - ثقفني
طريقة عمل بسكويت السمسم وهو من الحلويات اللذيذة، وهو مناسب للاطفال أيام المدرسة وأيام الامتحانات، كما أنه يمكن أكله مع المشروبات الساخنة مثل الشاي، ويمكن لربة المنزل اعداده في البيت بكل سهولة ، ومن خلال موقع ثقفني سنقوم بتنفيذه بخطوات سهلة المتابعة في منزلك، باستخدام مكونات متوفرة بسهولة في مطبخك.
مقادير بسكويت السمسم
سنوضح لكم الآن عبر هذا المقال المكونات التي سنقوم من خلالها بعمل بسكويت السمسم وستكون كالتالي:
- نصف كوب زبدة أو سمن وملعقة صغيرة سكر
زوج من البيض
ثلاثة أكواب رقيقة من الدقيق الأبيض
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طريقة تحضير بسكويت السمسم
- نضع مقلاة عميقة ونضع فيها نصف كوب من الزبدة المذابة أو السمن بشرط أن تكون في درجة حرارة الغرفة.
- أضيفي ملعقة كبيرة من السكر إلى الزبدة واخفقيهم بخلاط كهربائي حتى يذوب السكر تمامًا وتتجانس المكونات.
- بعد ذلك ، أضيفي ثُمن ملعقة صغيرة من صودا الخبز واخلطي كل شيء معًا.
- للتأكد من أن البيض جيد، ضعه واحدًا تلو الآخر في طبق التقديم.
- نضيف أيضًا البيض إلى المكونات ونخلطها جيدًا معًا.
- للتأكد من خلو الدقيق من الشوائب، قم بترويضه جيدًا باستخدام تاميس.
- أضيفي الدقيق ويكون منخول جيدا مع الخليط السابق.
- بعد ذلك نضيف الحليب تدريجيًا ونضيف المكونات على المكونات حتى نحصل على عجينة متجانسة ورخوة. نضيف القليل من الدقيق أو الحليب إلى العجين حسب الحاجة حتى نحصل على القوام المطلوب ويمكن التحكم في العجين يدويًا.
- أغلق عجينة لتكون صالح للأكل وضعها في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل للسماح لها بالراحة.
ثم ، قبل التقطيع، أخرجي العجينة من الثلاجة لبضع دقائق لجعلها رخوة وسهلة التحضير.
- توضع العجينة على سطح نظيف تم رشه بقليل من الدقيق.
- باستخدام قطاعة المعجنات ، قطعي العجين بالشكل المطلوب.
- نأخذ صحن ونضيف عليه بعض بذور السمسم.
- املأ السمسم بالأشكال التي قمت بإنشائها بحيث تغطي كلا الجانبين.
- سخني الفرن على حرارة 180 درجة مئوية.
- نضع بسكويت السمسم في فرن ساخن ونتركها هناك حتى تنضج وتتحول إلى لون ذهبي، وهو ما يجب أن يستغرق حوالي ربع ساعة على الأكثر.
- بعد خبز بسكويت السمسم، أخرجها من الفرن واتركيها لتبرد نوعًا ما.
- ضعي بسكويت السمسم على أطباق التقديم عندما تكونين مستعدة لتقديمها مع المشروبات الساخنة.
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