لازم تجربيها هشه وطرية … بكوب لبن تعالي اقولك طريقة كيكة الزبادي اليومية القطينة في الخلاط بمكونات بسيطة

كيكة الزبادي الهشة من ألذ الأنواع التي يحب الأطفال والكبار تناولها، حيث أنه يتم تحضيرها بمجموعة من المقادير التي تضيف لها المذاق الجيد والجميل، وتكون خفيفة على المعدة ولا تسبب الشعور بالحموضة أو الارتجاج لأنها تحتوي على مكونات طبيعية تساعد في تعزيز الحالة الصحية ومد الجسم بالعناصر المفيدة، ولهذا فقد نقوم بتوضيح طريقة تحضير كيكة الزبادي في المنزل بشكل سلس مثل المطاعم بمقادير موجودة في كل منزل وبخطوات دقيقة يمكنك تنفيذها بسهولة.

بكوب لبن بتعالي اقولك سر طريقة كيكة الزبادي

يتم تحضير كيكة الزبادي بمجموعة من المقادير والمكونات الأساسية التي تعطي مذاق مميز لها، وهذه المقادير تتمثل في التالي:

ثلاث بيضات

كوب سكر

كوب لبن

نصف كوب زيت مضاف له كمية من الزبدة

كيس بيكنج باودر

كوبين دقيق

رشة بسيطة ملح

كيس فانيليا

خطوات تحضير كيك الزبادي

يمكن تحضير الكيك بهذه الخطوات السهلة التي تجعلك تقومي بتحضيرها من وقت لآخر لتستمتعي بالمذاق الجيد، وهذه هي الخطوات:

يتم خفق البيض والسكر والفانيليا في الخلاط حتى يصبح هاش.

ومن ثم يتم إضافة الزبادي والبيض والزيت وتضرب المكونات في الخلاط مرة أخرى.

وبعدها يضاف البيكنج بودر والملح والفانيليا والدقيق وتضرب المكونات حتى يصبح خليط متماسك.

ويتم وضع كل المكونات في صينية بها زيت ومضاف لها رشة من الدقيق حتى لا تلتصق المكونات (على الحواف والقاع).

يتم اشعال الفرن لمدة نصف ساعة حتى يسخن وتوضع الصينية بعد ذلك داخل الفرن

وتترك لمدة 35 دقيقة على الرف الأسفل وبعدها توضع على الرف الأعلى لمدة عشر دقائق.

وبعد ذلك يتم إخراجها من الفرن وتترك حتى تبرد تماما ويتم تقطيعها وتقديمها.

من الممكن إضافة رشة من جوز الهند عليها من الأعلى لإضافة شكل جمالي او رانش الكراميل والشكولاتة.

طريقة تحضير رانش الشكولاتة للتزيين: