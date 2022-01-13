أقوي مشروب جبار يقوي جهاز المناعة ضد الامراض ويعالج فقر الدم ونزلات البرد والكحة للكبار والصغار

أقوي مشروب جبار يقوي جهاز المناعة ضد الامراض ويعالج فقر الدم يعد مشروب مشروب السبانخ والليمون مع الزنجبيل أحد أفضل المشروبات التي تفيد الجسم وجميع الأجهزة البشرية بالإضافة إلى أنه يعالج العديد من الأمراض والأعراض وكان من ضمنها مشاكل فقر الدم والرشح الشديد ونزلات البرد، فالليمون معروف عنه أنه غني بالفيتامينات الضرورية اللازمة للجسم لحمايته من الفيروسات والبرد الشديد كما أن السبانخ غنية بمعدن الحديد الذي يحمي الجسم من أمراض فقر الدم والأنيميا الحادة، وسنوضح لكم الفوائد الصحية لخليط السبانخ والليمون.

أقوي مشروب جبار يقوي جهاز المناعة ضد الامراض ويعالج فقر الدم

مكونات المشروب:-

سبانخ.

ماء فاتر.

عصير ليمون.

زنجبيل.

خطوات التحضير:-

قومي بإحضار براد الشاي أو أي إناء معدني وقومي بوضع المكونات بداخله وضعيه على النار حتى تسخن المكونات وتصل إلى الغليان.

بعد ذلك قومي بصب المشروب في كوب زجاجي واتركيه يبرد قليلًا ثم تناوليه صباحًا على الريق يوميًا لمدة أسبوع كامل.

أهم فوائد السبانخ للجسم