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عمر شويل - جدة أقوي مشروب جبار يقوي جهاز المناعة ضد الامراض ويعالج فقر الدم ونزلات البرد والكحة للكبار والصغار - ثقفني
أقوي مشروب جبار يقوي جهاز المناعة ضد الامراض ويعالج فقر الدم يعد مشروب مشروب السبانخ والليمون مع الزنجبيل أحد أفضل المشروبات التي تفيد الجسم وجميع الأجهزة البشرية بالإضافة إلى أنه يعالج العديد من الأمراض والأعراض وكان من ضمنها مشاكل فقر الدم والرشح الشديد ونزلات البرد، فالليمون معروف عنه أنه غني بالفيتامينات الضرورية اللازمة للجسم لحمايته من الفيروسات والبرد الشديد كما أن السبانخ غنية بمعدن الحديد الذي يحمي الجسم من أمراض فقر الدم والأنيميا الحادة، وسنوضح لكم الفوائد الصحية لخليط السبانخ والليمون.
أقوي مشروب جبار يقوي جهاز المناعة ضد الامراض ويعالج فقر الدم
مكونات المشروب:-
- سبانخ.
- ماء فاتر.
- عصير ليمون.
- زنجبيل.
خطوات التحضير:-
- قومي بإحضار براد الشاي أو أي إناء معدني وقومي بوضع المكونات بداخله وضعيه على النار حتى تسخن المكونات وتصل إلى الغليان.
- بعد ذلك قومي بصب المشروب في كوب زجاجي واتركيه يبرد قليلًا ثم تناوليه صباحًا على الريق يوميًا لمدة أسبوع كامل.
أهم فوائد السبانخ للجسم
- تعمل السبانخ على حماية الجسم من الإصابة بأمراض السرطان الخبيثة حيث أنه يحتوي على مضادات أكسدة قوية والتي تساعد في منع الجسم من تكون أي خلايا سرطانية بداخله وخاصة مرض سرطان الجلد والجهاز الهضمي.
- غنية بالفيتامينات مثل فيتامين سي وفيتامين إيه والتي تعمل كمضاد أكسدة قوية تقوي الجهاز المناعي للإنسان وتعالج الالتهابات.
- كما أنها تعمل على ضبط مستوى ضغط الدم لأنها غنية بمعدن البوتاسيوم الذي ينظم ضخ القلب للدم ويساعد في توسيع الشرايين.
- تعزز عملية الهضم وتحسن من أداء الجهاز الهضمي حيث أنها غنية بالألياف الطبيعية التي تحسن من عمل المعدة والأمعاء.
- تحتوي على الكالسيوم والفسفور والعديد من الفيتامينات الضرورية للجسم ولذلك تقوي عظام الجسم فهي مفيدة جدًا للأطفال.
- كما أنها غنية بالحديد الذي يقي الجسم من الأنيميا الحادة وفقر الدم لاحتوائها على حمض الفوليك الذي يعزز إنتاج كرات الدم البيضاء.
- تحمي العين من الإصابة بمرض الساد لاحتوائها على الفيتامينات التي تحافظ على صحة العين وتقوي النظر.
- تقلل من الوزن الزائد في الجسم فيُنصح بتناولها أطباء التخسيس للأشخاص التي تتبع حمية غذائية.
- كما أنها مفيدة لصحة البشرة وتعالج مشاكل الشعر المختلفة.
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